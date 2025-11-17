Ante un gran marco de público y de corredores, se disputó este fin de semana la fecha final de la edición 35° del Campeonato del Sur de la República de Motocross. En una gran definición, Agustín Carrasco se quedó con el título en categoría principal.

El piloto de la Comarca Petrolera Agustín Carrasco, se coronó nuevamente como el mejor del Sur de la República en MX1, que tuvo más de 100 motos en pista de Manzano Brujo de San Martín de los Andes. En la disputa, demostró su inteligencia y mantuvo la calma en las dos mangas, ya que el local Felipe Quirno Costa, Montero, y Sendon empujaron desde atrás.

En la sumatoria total, disputadas 8 fechas, Carrasco sumó 331 puntos en la temporada, seguido por Montero y Sendon, ambos con 284.5 puntos. La fecha disputada en San Martín fue ganada por Felipe Quirno Costa, quien terminó en la 6ta colocación.

Por otro lado en otras categorías, Dardo González en Master A, logro el objetivo que era el campeonato con 301 puntos, superando a Gerardo Ríos y a Agustín Colafranceschi.

Carrasco, campeón de la temporada 2025

En FMX, la campeonato fue Daniela Calfín, seguida por Daniela Fuente y Antonia Felley. En Intermedia, el título quedó para Lautaro Alarcón con 372 puntos, por encima de Fernando Romero que hizo 245, y Maximiliano Pellegrini con 178. La categoría presentó en la temporada un total de 48 competidores.

Master B, el título quedó para Cristian Morini de Puerto Madryn, quien corrió con la primera moto eléctrica campeona del nacional. Segundo fue Ariel Nonel y tercero Fernando Sánchez. Por su parte Horacio Elissetche se adjudicó el Master C, por encima de Favio Garces y Cesar Mieres.

En Promocional, el campeón fue Esteban Molini. Alejandro Calle e Ignacio Monedero completaron el podio. En MX 125, el primer puesto fue de Sebastián Figueroa con 425 puntos, seguido por Franco Stremel y Felipe Cruz. La MX1B fue ganada por Agustín Paz; Ulises Cárdenas y Gonzalo Paravano lo siguieron.

más de 100 motos dijeron presente en San Martín de los Andes

Sebastián Figueroa fue el campeón en MX2, aventajando a Santino Sonhutter y Máximo Tomini. Josefina Zanotti ganó en MX50, superando a Bejamin Batistelli. Mientras que en MX65 Donatto Colucci fue el campeón, mismo logro para Lautaro Martínez en MX85 y Benjamín Iribas en MX85B.

Completó el campeonato el MX enduro, que tuvo a lo largo del año 48 competidores en pista. Franco Fortunato se adjudicó el título con 325 puntos, seguido por Carlos Rojo con 231.5 y Ancelmo Minetti con 158.5.

La temporada del Sur de la República tuvo a San Martín como escenarios de inició y final, pero también pasó por Bariloche, Regina, La Barda neuquina en dos oportunidades, Plottier y La Cascada. Ahora se trabaja para lo que será el Supercross de verano, a correrse en La Barda en el 2025-26.