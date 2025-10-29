Comenzaron las obras financiadas con el ahorro del Mundial de Motocross

Comenzaron los trabajos de pavimentación del barrio El Mallín en Villa La Angostura. La obra había sido anunciada el año pasado por el gobernador Rolando Figueroa durante el aniversario.

En ese momento, el mandatario comprometió a lo que se iba a ahorrar de los fondos que originalmente se destinaban al Mundial de Motocross para invertir en obras estructurales de la localidad.

El Estado provincial aportaba dos millones de euros para la realización del evento deportivo. El año pasado, desde gobierno privilegiaron el criterio de “ordenar para redistribuir” para atender necesidades que, consideraban, venían postergadas en la provincia. “Este año (por 2024) no se hizo el mundial y pusimos cero pesos. Con esos fondos vamos a realizar la pavimentación del barrio El Mallín” remarcó Figueroa.

El municipio local confirmó que ya comenzó la colocación de la carpeta asfáltica en las primeras cuadras en El Mallín y Margaritas, iniciando sobre la calle Paisil, entre Chumuy y Leufú, que ejecuta la empresa Codi SA.

La obra contempla la pavimentación de 15.000 metros cuadrados y la construcción de 1.800 metros lineales de cordón cuneta, con una ejecución total de 18 cuadras en un plazo de 12 meses. Fue adjudicada mediante la licitación pública 02/2025, con un presupuesto oficial de $1.479.741.117.