El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una alerta amarilla por vientos intensos que afecta a amplias zonas de la provincia de Río Negro, con especial incidencia en la Meseta de Ñorquinco, donde se prevé que el fenómeno se mantenga al menos hasta el miércoles 19. La advertencia activó protocolos de prevención y vigilancia territorial por parte de Protección Civil y los municipios involucrados.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h, lo que representa un riesgo para la circulación vehicular, la infraestructura liviana y la integridad física de las personas. El nivel amarillo implica que la población debe informarse y tomar precauciones, especialmente en zonas rurales, caminos expuestos y áreas con antecedentes de caída de árboles o postes.

Zonas afectadas

La alerta incluye varios departamentos y regiones de la provincia, tanto en la zona cordillerana como en la meseta y la costa: El Cuy, Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa, Meseta y costa de Adolfo Alsina, Meseta y costa de San Antonio, Valcheta, Meseta de Pilcaniyeu, Meseta de Ñorquinco, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y la Cordillera de Ñorquinco.

Recomendaciones ante vientos fuertes

No salir si no es estrictamente necesario. Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas, toldos, chapas o carteles. Cerrar puertas y ventanas, especialmente si son livianas o de vidrio. No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, ya que pueden desprenderse o caer. Precaución al conducir, especialmente en rutas abiertas, puentes, zonas de banquinas blandas o con visibilidad reducida.

¿Cómo sigue el pronóstico?

El SMN prevé que los vientos intensos se mantengan hasta el miércoles 19, con foco en la Meseta de Ñorquinco, aunque no se descarta que el fenómeno se extienda a otras zonas si las condiciones atmosféricas cambian. Se recomienda consultar el pronóstico actualizado cada 6 horas, especialmente si se deben realizar viajes, actividades al aire libre o tareas en altura.