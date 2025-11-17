Un vuelco en la Ruta 237

Un grave siniestro vial ocurrió en la madrugada del domingo, alrededor de las 6:10, en la Bajada del Collón Curá, en el kilómetro 1515 de la Ruta 237. Un camión de logística portuaria que viajaba desde Santa Fe hacia Villa La Angostura volcó en una de las curvas y dejó a su conductor atrapado dentro de la cabina, con lesiones de consideración.

El camión trasladaba estructuras destinadas a una telesilla del Cerro Bayo, que quedaron mayormente destruidas por el impacto.

El conductor quedó atrapado y herido

Según informó el comisario Cristian Gallardo, jefe de la Comisaría 8 de Piedra del Águila, en diálogo con Pancho Casado por la AM550, el siniestro vial fue en la “bajada del Collón Cura, donde un camión volcó y el conductor quedó atrapado”, confirmó. El personal policial llegó al lugar y encontró al chofer con una lesión grave en una de sus piernas.

“Fue ayer cerca de las 6:10. Un camión de logística portuaria de Santa Fe se dirigía a Villa La Angostura y en una de las curvas el conductor perdió el control del camión, volcó y el conductor sufrió lesiones de consideración”.

El hombre, de 54 años, presentaba una fractura en la pierna y permanecía dentro del habitáculo sin poder moverse tras el vuelco.

Una enfermera que pasaba lo asistió en plena ruta

Mientras Policía trabajaba en el lugar, un colectivo pasó por la zona y una enfermera que viajaba en ese vehículo bajó para brindar asistencia primaria al herido.

“Cuando llegó personal, pasaba un colectivo en el que viajaba una enfermera que lo asistió”, detalló el comisario Gallardo.

Minutos después, personal de Salud trasladó al conductor a San Martín de los Andes, donde fue intervenido quirúrgicamente. De acuerdo con la información oficial, se encuentra fuera de peligro.

Estructuras destruidas y una curva que preocupa

La carga, estructuras de una telesilla cuyo destino era nada más ni nada menos que el Cerro Bayo, quedó severamente dañada. “Transportaba elementos para empresa de esquí del Cerro Bayo, estructuras para una telesilla, en gran medida se destruyó por el impacto del choque”, confirmó Gallardo.

El responsable de la carga se presentó en el lugar y coordinó el traslado de lo que quedó del material hacia otro camión. Durante la jornada, una grúa del seguro trabajó para retirar el vehículo siniestrado.

Una zona marcada por los siniestros

La curva donde ocurrió el hecho es conocida por su peligrosidad.

“Es una zona donde suelen registrarse siniestros. Es una de las últimas curvas de la bajada, se produce calentamiento de las cintas de freno de los camiones y pierden el control en esa zona”, detalló.

Aunque la ruta no quedó completamente cortada, hubo interrupciones momentáneas durante el retiro del camión.