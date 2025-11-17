La Municipalidad de Cervantes repudió enérgicamente un hecho de vandalismo y robo ocurrido en el Centro Comunitario del barrio Virgen de Luján, donde personas desconocidas forzaron una reja de las ventanas e ingresaron al edificio para sustraer objetos de uso público, entre ellos un inodoro arrancado del baño.

El hecho fue detectado en la mañana de este lunes y generó indignación en la comunidad, ya que el centro comunitario es un espacio destinado a actividades sociales, educativas y culturales, abierto a todos los vecinos del barrio. Desde el municipio lamentaron que “estos hechos sucedan en la ciudad y sobre todo en espacios que son de todos y para todos”.

Las autoridades locales iniciaron las acciones administrativas y judiciales correspondientes, y solicitaron a la comunidad colaborar con cualquier información que permita identificar a los responsables. Además, se reforzarán las medidas de seguridad y mantenimiento en los espacios públicos de la ciudad.

Forzaron la reja y tuvieron acceso al Centro Comunitario

El municipio recordó que el cuidado de los bienes comunes es una responsabilidad compartida, y que los centros comunitarios cumplen un rol fundamental en la integración barrial, el acceso a derechos y el fortalecimiento del tejido social. “No se trata solo de objetos robados, sino de un daño directo a la comunidad”, expresaron desde el área de Desarrollo Social.

La Municipalidad de Cervantes reiteró su compromiso con la recuperación del espacio, el acompañamiento a las actividades comunitarias y la prevención de hechos vandálicos en toda la ciudad. Se invitó a los vecinos a denunciar cualquier situación sospechosa en las oficinas municipales o ante las autoridades policiales.