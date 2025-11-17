El pasado fin de semana estuvo marcado por momentos especiales entre Carolina “Pampita” Ardohain y su hija Ana García Moritán, quienes compartieron una jornada diferente que quedó registrada en redes sociales. Luego de un sábado caluroso con actividades en la pileta, el domingo 16 de noviembre decidieron cambiar el plan y aventurarse en una cabalgata al aire libre.

Este inesperado paseo fue resultado de un brusco cambio climático en el Gran Buenos Aires tras una fuerte tormenta, lo que llevó a Pampita a improvisar una salida campestre para Ana. Con un look casual que incluía un jean básico y un suéter gris texturado, la niña se animó a montar a caballo por primera vez, acompañada por su madre y una instructora especializada.

A pesar de los nervios iniciales propios de la novedad, la pequeña mostró una sonrisa que derretió a sus seguidores, quienes celebraron la ternura y valentía de Ana durante la experiencia. En un momento especial, Pampita acompañó a su hija en la cabalgata, sujetándola de la cintura para darle confianza y aumentar la emoción del recorrido.

Es importante destacar que Ana recibe clases de equitación desde temprana edad, adaptadas a su desarrollo psicomotriz, lo que garantiza su seguridad en estas actividades. Además, en todo momento se respetaron las medidas de seguridad para preservar la integridad física de la niña durante la aventura.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en expresar su admiración y cariño hacia Ana, destacando su espontaneidad y alegría con comentarios como “El nivel morfable de Anita y sus risas”, “Qué felicidad Anita!”, “Anita te vas animando” y “No puedo con tanta ternura!”.

Esta experiencia reafirma el vínculo cercano entre Pampita y su hija, mostrando cómo disfrutan juntas de actividades que combinan diversión, aprendizaje y contacto con la naturaleza, en un fin de semana que quedará en la memoria de ambas y de sus seguidores.