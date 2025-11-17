Después de años de interrupción, la esperada conexión aérea entre Neuquén y Santiago de Chile volverá a operar. LATAM Airlines anunció este lunes que retomará la ruta a partir del 29 de marzo de 2026, con cuatro frecuencias semanales, en una decisión celebrada por autoridades provinciales y referentes del sector aerocomercial.

Los vuelos, que serán operados con aviones Airbus A320 con capacidad para 174 pasajeros, permitirán nuevamente unir la capital neuquina con la chilena en poco más de dos horas. Si bien los pasajes aún no están disponibles, la compañía informó que se habilitarán en su sitio web en los próximos días.

“El regreso de nuestra operación a Neuquén es una noticia de inmenso valor, no solo para LATAM sino para toda la Patagonia. Reforzamos nuestro compromiso con la conectividad regional y consolidamos al aeropuerto de Neuquén como una verdadera puerta de entrada internacional”, afirmó Florencia Scardaccione, gerente comercial de LATAM Airlines en Argentina.

Un anuncio clave para la provincia

El gobernador Rolando Figueroa destacó el impacto estratégico de la vuelta de los vuelos en términos turísticos, económicos y culturales. “Este hito es fundamental para abrir Neuquén al mundo. La operación no solo facilita el ingreso de visitantes, sino que impulsa destinos neuquinos y consolida nuestra histórica integración con Chile”, señaló. También remarcó la importancia de la pavimentación de pasos internacionales —como Mamuil Malal— y de la mejora de rutas clave para fortalecer los circuitos binacionales.

Desde Aeropuertos Argentina, su CEO Daniel Ketchibachián celebró la ampliación de rutas al afirmar que “sumar conectividad es sumar desarrollo”, y destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para sostener el crecimiento del mercado aerocomercial y del turismo.

La ruta tiene potencial para transportar más de 25.000 pasajeros por año, según estimaciones oficiales. Además de facilitar el acceso directo a Chile, permitirá a los neuquinos conectar vía Santiago con más de 31 destinos internacionales que LATAM opera en América, Europa y Oceanía.

Con este anuncio, Neuquén recupera una conexión clave y refuerza su rol, potenciando el turismo receptivo y las oportunidades para viajeros de negocios y de ocio.

Frecuencias y horarios

Los vuelos comenzarán a operar con esta programación:

Martes y viernes: Santiago 10:00 Neuquén 12:30

Martes y viernes: Neuquén 13:30 Santiago 13:52

Jueves y domingos Santiago 16:45 Neuquén 19:15

Jueves y Domingos: Neuquén 20:20 Santiago 20:42