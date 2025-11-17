Una violenta disputa entre dos familias del barrio Provincias Unidas de Neuquén terminó este domingo por la tarde con un crimen en plena vía pública. Un hombre de 43 años murió tras recibir una puñalada en el pecho, mientras que sus dos hermanos resultaron heridos en distintos grados y debieron ser asistidos por personal médico. La Policía confirmó que buena parte del ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, lo que se volvió un elemento central en la investigación.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 en la esquina de Virgen de Luján y Río Carcarañá, donde los tres hermanos —de 43, 40 y 38 años— vivían juntos. Según reconstruyó el comisario Juan Carlos Barroso, jefe del Departamento de Seguridad Personal, en declaraciones a AM 550, un automóvil con dos ocupantes se detuvo frente a la vivienda y los recién llegados pidieron hablar con los hermanos.

Lo que siguió fue una pelea inmediata y feroz.

“La agresión ocurrió muy rápido y fue extremadamente violenta”, confirmó Barroso. Uno de los hombres que bajó del auto llevaba un arma blanca y atacó a los tres hermanos. La víctima fatal recibió una puñalada en el sector intercostal izquierdo, lesión que resultó irreversible pese a la asistencia que le brindaron vecinos y personal del SIEN, que los trasladó de urgencia primero a su base y luego al hospital Castro Rendón. Allí, el hombre de 43 años murió minutos más tarde.

Los otros dos hermanos sobrevivieron y ya se encuentran fuera de peligro, aunque uno de ellos presenta heridas de consideración. La Policía trabaja ahora para tomarles declaración formal, testimonio que consideran clave para establecer el origen del conflicto.

Barroso también adelantó que las cámaras particulares y los domos policiales ubicados en la zona registraron prácticamente toda la secuencia: la llegada del vehículo, la discusión inicial y parte de la agresión. “Tenemos material fílmico y testimonios de vecinos que aportan claridad sobre cómo se dio el ataque”, explicó.

Los investigadores consideran dos hipótesis principales: un conflicto previo entre ambas familias o la posibilidad de que los agresores hayan ido a la vivienda “a buscar algo” y que la discusión haya escalado hasta volverse mortal.

Los presuntos atacantes, que serían también vecinos del barrio Provincias Unidas y tendrían antecedentes penales, aún no fueron identificados plenamente. La causa quedó a cargo del fiscal Andrés Azar, quien ordenó la autopsia y la revisión de todas las grabaciones para reconstruir con precisión los últimos minutos de vida de la víctima.

La Policía espera que en el transcurso de este lunes surjan nuevos datos que permitan individualizar a los ocupantes del vehículo y determinar las responsabilidades en el crimen que volvió a conmocionar a una barriada ya habituada a tensiones entre familias enfrentadas.