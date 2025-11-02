En tierras francesas, Jannik Sinner volvió a la cima del tenis mundial luego de consagrarse en el Masters 1000 de Paris. El italiano se impuso este domingo por 6-4 y 7-6 (4) frente al canadiense Felix Auger-Aliassime, para convertirse en campeón del certamen indoor, estirar su tremenda racha de victorias en la superficie y, como si fuera poco, retornar a ser el mejor jugador del circuito.

El europeo de 24 años conquistó por quinta vez el título en La Defense Arena para arrebatarle el liderato del ranking ATP al español Carlos Alcaraz, confirmando así su dominio bajo techo en la actual campaña. El triunfo en la capital francesa fue además su vigésimo sexto título y el quinto de la temporada tras retornar a las canchas luego de su suspensión por dopaje. En 2025, Sinner totalizó dos Grand Slam (Wimbledon y Abierto de Australia), un Masters 1000 y los ATP de Viena y Pekín.

Una racha espectacular

El Zorro llegaba a esta cita con una impresionante racha de 25 encuentros sin conocer la derrota en superficie indoor, y sin haber perdido un solo set en todo el torneo, por lo que se perfilaba como el candidato para quedarse con la corona. Así fue que el italiano cumplió frente a Auger-Aliassime, se fue invicto en sets y alcanzó los 26 duelos consecutivos ganando en superficie cubierta.

Si bien Sinner empezó el año como número 1 del mundo, perdió esa posición de privilegio ante Alcaraz tras caer en la final del US Open en septiembre. No obstante, con la rápida despedida de Charly, que cayó sorpresivamente ante Cameron Norrie en su debut, los puntos del Masters 1000 de París le devolvieron el liderazgo del ranking, por lo que afrontará el ATP Finals como el máximo candidato al título. Cabe recordar que, tras consagrarse, el italiano no jugará las finales de la Copa Davis, lo que trajo gran revuelo en Italia.