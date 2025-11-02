En uno de los duelos más intensos de la fecha, Godoy Cruz y San Martín de San Juan igualaron 0-0 en el clásico de Cuyo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. En un duelo clave para ambos pensando en la permanencia, ninguno logró romper el cero en el Feliciano Gambarte y los dos continúan comprometidos en la lucha por no descender.

En la jugada más importante del encuentro, Godoy Cruz tuvo un gol anulado a Agustín Auzmendi por offside. Después del cabezazo del delantero que ponía en ventaja al Tomba, la jugada fue revisada por el VAR y fue anulada por un fuera de juego de Santino Andino en el comienzo de la acción.

Por su parte, el arquero Franco Petroli se lució con una tapada clave para evitar la apertura del marcador del Verdinegro a los 33 minutos de la primera etapa. Ya sobre el final, el que apareció fue Matías Borgogno para impedir el tanto mendocino con una atajada sobre su primer palo ante un remate sorpresivo de Facundo Altamira.

Con este resultado, la pelea por la permanencia en Primera División se mantiene al rojo vivo. San Martín (SJ) sigue siendo uno de los que desciende vía tabla anual, ubicado en el puesto 29° con 27 puntos, igual que Aldosivi (está bajando por la tabla de promedios) pero con mejor diferencia de gol (-14 contra -18). Godoy Cruz figura en la posición 28°, tiene 28 unidades y una diferencia de gol de -17, quedando antepenúltimo.

Así quedó el descenso en la tabla anual

Tras el 0-0 en el clásico cuyano, el Verdinegro y Aldosivi comparten un promedio de 0.900, los más bajos en la tabla anual, lo que evidencia la urgencia de ambos equipos por sumar puntos en estas dos últimas jornadas. Ambos equipos son colistas también con 27 puntos, el Tomba los sigue con 28 y más arriba, pero muy pegados, figuran Gimnasia (LP) con 29, y Talleres, Sarmiento y Newell's con 30.

En la próxima jornada, anteúltima del certamen, Godoy Cruz visitará a Atlético Tucumán el domingo 9 de octubre a las 21:30 horas, mientras que San Martín (SJ) será local de Lanús el sábado 8 a la misma hora, dos partidos decisivos para sus aspiraciones de mantener la categoría. Recordemos que, de pasar a octavos de final, los partidos ganados en eliminación directa no cuentan para la tabla anual ni el promedio.