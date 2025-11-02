Boca consiguió un triunfo fundamental como visitante ante Estudiantes en La Plata, que le permitió llegar a la cima de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Además, el Xeneize reforzó su posición en la tabla anual, quedando como escolta de Rosario Central con 56 puntos, cuatro más que su clásico rival River Plate.

Este resultado acerca a Boca a la clasificación para la Copa Libertadores 2026, donde marcha firmemente en zona de acceso directo. Con una ventaja de cinco puntos sobre Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, los dos equipos más cercanos fuera de la zona de clasificación, un empate en las próximas fechas le aseguraría al Xeneize el repechaje para el torneo continental.

La fecha 14 del Clausura 2025 comenzó a definir posiciones clave en todas las tablas. Ocho equipos de cada una de las dos zonas avanzarán a los octavos de final. Además, a falta de dos jornadas todavía no hay definido ni uno de los equipos que descenderán a la Primera Nacional.

Estudiantes quedó con 42 puntos en la tabla anual y se mantiene sólo en puestos de playoffs del Clausura con 21 unidades. En la tabla anual, el último equipo en clasificar hasta ahora a certámenes internacionales es Lanús con 46, por lo que El Pincha aún debe mejorar su estadística para asegurar su presencia en la Copa Sudamericana.

Principales posiciones de la zona A tras 14 fechas.

En la Zona B, San Lorenzo sorprendió con un triunfo 1-0 sobre el líder Deportivo Riestra, quedando quinto en su grupo y asegurándose un lugar en la Copa Sudamericana 2026. La derrota hizo que su vecino cediera el liderazgo a Rosario Central, que además ganó la tabla anual y se clasificó para la final de la Supercopa Internacional.

Pero la gran noticia del fin de semana fue la derrota de River, la victoria de Gimnasia de La Plata en el Monumental 1 a 0 que dejó al visitante prácticamente afuera de la pelea por el descenso y al local más apremiado que nunca con el ingreso a la próxima Libertadores.

Newell’s perdió 1-0 en su estadio ante Unión de Santa Fe, que quedó justo detrás de Boca en la tabla anual por diferencia de gol. Por su parte, Instituto cayó 3-1 frente a Rosario Central, que domina la Zona A.

Independiente, por su parte, ganó 3-0 a Atlético Tucumán y mantiene chances matemáticas de avanzar a los octavos de final del Grupo B, aunque depende de ganar sus partidos restantes y otros resultados. En la tabla anual, está a cinco puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Barracas Central derrotó 2-0 a Argentinos Juniors con un doblete de Facundo Bruera, posicionándose como escolta de Unión en la Zona A con 21 puntos y séptimo en la tabla anual con 47 unidades, en zona de Sudamericana. Argentinos Juniors, en cambio, está cuarto en playoffs con 51 puntos.

En Liniers, Talleres se impuso 1-0 ante Vélez, alejándose de la zona de descenso y alcanzando la octava posición de la Zona B, que da acceso a playoffs. Mateo Cáceres anotó su primer gol en Primera División tras siete partidos jugados.

Posiciones de la zona B tras 14 partidos. Central, el mejor de todos.

El Superclásico entre Boca y River se jugará el próximo domingo a las 16:30 en la Bombonera, un duelo clave en la definición del torneo y la tabla anual.

Permanencia

En Mar del Plata, Aldosivi celebró un triunfo clave de 3 a 1 contra Independiente Rivadavia, logrando salir del último puesto en la tabla anual y alejándose de la zona de descenso. El Tiburón suma 27 puntos, uno menos que Godoy Cruz después de su empate en Mendoza contra San Martín de San Juan.

Con dos encuentros por delante, ninguna de las dos plazas del descenso tiene dueño todavía.