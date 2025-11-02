La victoria fundamental de Boca ante Estudiantes por el Torneo Clausura 2025 tuvo a Exequiel Zeballos como uno de los protagonistas. El Changuito comenzó la tarde con una situación adversa al fallar un penal en la última jugada del primer tiempo, pero luego marcó uno de los tantos del 2-1 del Xeneize en La Plata.

Claudio Úbeda confió en Zeballos para el once inicial después de su buen segundo tiempo ante Barracas Central, y el jugador respondió con un rendimiento destacado. Fue el más lúcido de Boca durante la primera mitad, generó el primero de los penales que el Xeneize recibió en la tarde platense y, pese a fallarlo, confirmó su aporte con el gol del 1-0 parcial.

Pese a aquel tiro penal que dio en el palo, Zeballos redimió su error y abrió el marcador tras una notable jugada colectiva. El Changuito combinó con Milton Giménez, se metió al área y definió con un potente remate de zurda cruzado para vencer al arquero Fernando Muslera y desatar la celebración del equipo visitante. Luego de participar en dos de los tres goles ante Barracas, el extremo de 22 años muestra su buen presente futbolístico para aportarle al Xeneize en un momento clave de la campaña.

A pesar de la igualdad posterior de Estudiantes, sobre el final otro penal sobre el español Ander Herrera le dio a Boca la chance de la victoria, transformada en el 2-1 final por Miguel Merentiel. De esta forma, el club De La Ribera sumó tres puntos de oro pensando en la clasificación a torneos internacionales y sobre todo a la Copa Libertadores del año que viene. Además, el plantel suma confianza de cara al Superclásico del próximo fin de semana en La Bombonera ante River, fundamental para lograr ese objetivo.