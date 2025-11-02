Neuquén se prepara para iniciar su temporada balnearia y lo hace con un récord de guardavidas habilitados. Esta mañana, 430 profesionales rindieron la reválida anual en el balneario Brun de Duclot de Valentina Sur, cumpliendo con pruebas médicas, físicas, técnicas y de natación, además de una evaluación de reanimación cardiopulmonar a cargo de la Cruz Roja Argentina.

El Operativo de Seguridad Balnearia comenzará el próximo 15 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de marzo, cubriendo los cinco balnearios de la ciudad —Albino Cotro, Gustavo Fahler, Sandra Canale, Brun de Duclot y Solalique— y zonas preventivas como Isla Verde, la playa sobre calle Linares y el cauce mayor del río Limay. El operativo contará con un equipo náutico compuesto por cuatro motos de agua y dos semirrígidos, manejados por profesionales certificados para patrullar toda la costa.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, destacó que la reválida es una de las más importantes de la región y que habilita a los guardavidas a trabajar en la próxima temporada. Explicó que el 80% de los participantes son de Neuquén, pero que también se sumaron profesionales de otras localidades de la provincia.

Por su parte, Marisol García, guardavidas con 33 años de experiencia, valoró la organización de la reválida: “Es excelente que se hagan el mismo día la parte física y la de RCP. La reválida es muy completa y nos permite estar preparados”. La profesional agregó que el objetivo principal es cero ahogados y recomendó a los bañistas respetar las indicaciones, cuidar a los niños y consultar a los guardavidas ante cualquier duda para evitar accidentes.