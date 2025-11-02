Eduardo Domínguez, técnico de Estudiantes de La Plata, apunto contra el árbitro Leandro Rey Hilfer por la derrota de su equipo ante Boca por uno de los partidos del domingo en la 14ª fecha del Torneo Clausura 2025.

El conductor que llegó a los 150 encuentros oficiales en el banco del Pincha sembró dudas sobre las infracciones al final de los tiempos, aunque la del primer fue malograda por Exequiel Zeballos que estrelló la pelota en uno de los palos.

Sin embargo, el empujón de Fabricio Pérez sobre Ander Herrera en al adicional del complemento lo terminó dejando sin nada, perdiendo mucho terreno en la tabla anual por el ingreso a la Sudamericana, pero también el plano local buscando los playoffs, cuando todavía quedan dos encuentros.

"Los dos penales son muy dudosos. Si esas son penales las que no nos han cobrado a nosotros son más. Es el fútbol en el que estamos y lamentablemente hay que aceptarlo. Todos los fines de semana pasan cosas", expresó.

Con un poco de autocrítica, reconoció que deberán trabajar para “defender mejor”. “No podemos jugar esta clase de partidos, que te ataquen tres veces y te hagan dos penales y un gol”.

En playoffs

Con este resultado, Estudiantes se mantuvo en zona de playoffs para pelear el campeonato local, pero perdió terreno en la anual, donde salió de la franja de equipos que clasificarían transitoriamente a la Copa Sudamericana.

Sin la continuidad en el club garantizada para el 2026, Domínguez deberá salir a buscar victorias en la próxima contra Tigre de visitante y en la última recibiendo a Argentinos Juniors. Si el Bicho sale campeón de la Copa Argentina, liberará un cupo, algo que beneficiaría al León.