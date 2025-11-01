No hubo espacio para las especulaciones en Linieres, donde por la 14ª fecha de la zona B del Torneo Clausura 2025, VTalleres derrotó a Vélez como visitante 1 a 0, el equipo de Carlos Tévez apremiado por la lucha de la permanencia ante uno de los de mejor funcionamiento en el semestre de la mano de Guillermo Barros Schelotto.

La apertura del marcador llegó a los 3 minutos del segundo tiempo, luego de una precisa jugada ofensiva manejada en los pies de Juan Portilla que encontró el pase filtrado para Mateo Cáceres en una gran definición.

La T tenía la obligación por la tabla anual, después de la victoria de Aldosivi que ahora alcanzó a Godoy Cruz en el acumulado del 2025 que determinará uno de los dos equipos que abandonarán a la Liga Profesional en el 2026.

El fondo de la tabla anual, disputada parcialmente la fecha 14 del Clausura 2025.

La levantada futbolística y estadística todavía no le alcanza al visitante, pero dio un paso fundamental. El dueño de casa todavía pelea por meterse en playoffs, la Copa Sudamericana y sueña con el campeonato local.

Uno de los presentes en el estadio José Amalfitani es nada menos que Carlos Bianchi, hincha reconocido de El Fortín que dirige el mellizo Guillermo Barros Schelotto, parte de la historia reciente de Boca. También Tévez, otro de los grandes jugadores del fútbol argentino que ha brillado bajo su conducción en el Xeneize.

Formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisando Magallán, Aarón Quiroz, Elías Gómez; Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Shott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza; Juan Portilla, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Rick; Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tévez.

Árbitro: Sebastián Zunino.