Con un final para el infarto, River cayó por 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y profundizó su crisis futbolística. En una noche de las más negativas para el equipo de Marcelo Gallardo, lo más saliente fue la secuencia del final: el árbitro Nazareno Arasa adicionó 9 minutos y en la última de la noche le dio un penal increíble al local que Nelson Insfrán le terminó atajando a Miguel Borja.

Corría ya el noveno minuto de adición cuando el árbitro del partido vio que Gastón Suso sujetaba a Lucas Martínez Quarta y dio penal. Tras un gran revuelo y protestas, el árbitro acudió al llamado del VAR pero sostuvo su decisión. Fue entonces que Borja, el cuestionado colombiano, se hizo cargo pero falló, como ante Independiente Rivadavia, el tiro desde los doce pasos. En realidad, quien terminó atajando fue el arquero Insfran, yendo a su izquierda y adivinando la intención del delantero.

La secuencia del polémico penal

Lo vivido en el adicional fue pocas veces visto. Desde un tiro de esquina, el juez vio agarrón de Gastón Suso sobre Lucas Martínez Quarta, pero la acción era tan polémica que hasta el VAR lo convocó al árbitro contra a la pantalla.

Allí, cada vez que se repetía, quedaban más dudas todavía de lo que se había cobrado. Sin embargo Arasa mantuvo la decisión y la explicó por los altoparlantes del Monumental. Luego, sucedió lo ya visto: Borja no pudo con Insfrán y Gimnasia se terminó llevando el triunfo por 1-0.

Otro muy mal partido del Millonario, que vuelve a mostrar una imagen pálida en este segundo ciclo con Marcelo Gallardo desde el banco, y que por primera vez en muchísimo tiempo terminó con el grito multitudinario “que se vayan todos”. Con esta victoria, Gimnasia queda a 5 puntos de la línea roja del descenso, con dos partidos por jugar. Prácticamente salvado y confirmado presencia en la Liga Profesional del 2026.

Para River fue la extensión del pésimo año. Ya había perdido con Riestra, Sarmiento y ahora con Gimnasia en el Monumental. El fin de semana visitará nada menos que a Boca y la única buena noticia por ahora es que perdieron Argentinos y Riestra, manteniendo la posición de Copa Libertadores en la anual.