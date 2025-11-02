En una de las series más bochornosas de todos los tiempos, Deportivo Madryn eliminó a Gimnasia de Jujuy después de ganar la revancha de los cuartos de final en el Reducido de la Primera Nacional como local 1 a 0 y redondear un global de 4 a 0, mientras que en la otra llave Estudiantes derrotó a Tristán Suárez en Caseros por el mismo resultado y también jugará semifinales.

Hasta aquí, cualquier lector podría interpretar el arranque de la crónica como error garrafal. Sin embargo, para entender la llave de los patagónicos hay que retrotraerse una semana, cuando en el Norte no se jugó el segundo tiempo por una denuncia de amenazas personales al juez Lucas Comesaña de parte de la dirigencia jujeña.

Velozmente, el informe fue lapidaron en su contra. El Lobo que hasta ese momento ganaba 1 a 0 ante su gente. Casi sin defensa debió recibir la decisión de darle por ganado el primer partido a Madryn con resultado de 3 a 0 y así llegar a esta definición casi eliminado en la Patagonia.

En cancha, fue victoria del conjunto chubutense por 1 a 0 en el segundo partido. Luis Silba a los 36 minutos del partido marcó y sólo dejó el resto del tiempo para completar los formularios reglamentarios.

Próximo rival

El próximo rival para el máximo candidato al segundo ascenso a la Liga Profesional, no sólo por acumulación de méritos deportivos, será Morón que el sábado selló la eliminación de Atlanta en este segundo camino por llegar a la máxima categoría.

Por su mejor fase regular, el conjunto de la “Capital de las ballenas” tendrá ventaja deportiva y definirá los últimos 90 minutos en el Coliseo del Golfo.

En Caseros

La última llave de cuartos se definió en Caseros, con la victoria de Estudiantes ante Tristán Suárez por 1 a 0. Como en la ida habían igualado sin goles, el Pincha avanzó y se convirtió en rival de Estudiantes de Río Cuarto. El único tanto del cruce llegó a los tres minutos de adición en el complemento, por intermedio de Sebastián Ramírez que había ingresado desde el banco de suplentes.

El duelo se pondrá en marcha en Córdoba y tendrá ventaja deportiva el conjunto del Gran Buenos Aires para la revancha,