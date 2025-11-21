Una vecina de 76 años tuvo que ser atendida de urgencia en la zona de El Colorado, a orillas del Nahuel Huapi, luego de resultar herida mientras juntaba leña. Una rama que cayó de manera imprevista —con un gancho sujeto a ella— le provocó un corte profundo en la cabeza y una abundante pérdida de sangre.

El pedido de auxilio ingresó al número 106 de Prefectura, que rápidamente desplegó un semirrígido con personal entrenado y profesionales de la salud, ya que el lugar solo puede alcanzarse por agua. Al llegar, le realizaron curaciones primarias y suturaron la herida en el mismo sitio.

Derivada en ambulancia

Siguiendo la indicación médica, la trasladaron en la embarcación hasta el muelle Modesta, en Bahía Mansa. Allí la esperaba una ambulancia que completó la derivación al hospital local para estudios y atención más exhaustiva.

Todo ocurrió ayer, y, según trascendió, la mujer ya se encuentra fuera de peligro, aunque sigue hospitalizada, para garantizar que esté correctamente monitoreada durante su restablecimiento.