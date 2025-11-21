El inicio del fin de semana extra largo comenzó con un flujo intenso de autos rumbo a Chile y, como era previsible, el paso internacional Pino Hachado registró desde temprano un movimiento superior al habitual. Durante la mañana de este viernes, informaron que hay filas de más de ocho kilómetros y demoras para avanzar hacia el complejo fronterizo, en una jornada marcada por el inicio de viajes turísticos y escapadas hacia el país vecino.

De acuerdo con la Coordinación de Centros de Pasos Fronterizos de Neuquén, el tránsito se mantuvo activo y con esperas prolongadas, pero dentro de lo esperable para una fecha de alta demanda. El complejo opera con normalidad en su horario de 8 a 19, sin reportes de interrupciones ni cierres preventivos. Aun así, el caudal de vehículos generó congestión en los accesos y un ritmo lento en el proceso aduanero.

Las autoridades reiteraron recomendaciones para quienes planeen cruzar en las próximas horas. Sugirieron consultar el estado del paso antes de viajar, revisar que la documentación esté en regla —sobre todo en el caso de menores— y prever tiempos de espera que pueden extenderse. También recordaron la importancia de llevar provisiones básicas como agua, comida, abrigo y combustible suficiente, además de verificar el buen funcionamiento del vehículo, especialmente en la subida hacia la cordillera.

El tránsito continuará siendo intenso durante toda la jornada y se espera que el flujo se mantenga elevado durante el fin de semana largo, por lo que se insiste en extremar la paciencia y circular con precaución.