La China Suárez volvió a captar la atención del público al compartir imágenes inéditas de su paso por la Patagonia durante la filmación de La hija del fuego: la venganza de la bastarda, el thriller que rodó en 2024 bajo la dirección de Jorge Nisco. La actriz mostró momentos íntimos junto a sus hijos, Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña, en medio de las imponentes locaciones de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y zonas cercanas.

Las postales revelan el detrás de escena de un rodaje intenso, marcado por el clima desafiante y una logística compleja. La China Suárez recordó que grabar en esas condiciones implicó un esfuerzo adicional para todo el equipo. “Era tan difícil… la logística, el clima, todo lo que implica trasladarse con un equipo grande. Pero valió la pena por las locaciones y la historia que estábamos contando”, expresó en diálogo con NoticiasNet.

En aquel momento, la China Suárez todavía no había retomado el vínculo con Mauro Icardi, un reencuentro que recién tuvo lugar en noviembre de 2024 y que marcaría un giro importante en su vida personal. Tras esa etapa, Eugenia se mudó a Turquía y aprovechó un año para redefinir los pasos de su carrera artística.

La producción de la serie también generó repercusiones en la comunidad local. Algunos vecinos y comerciantes manifestaron su malestar por los cortes de calles y el impacto en sus actividades, incluso solicitando un resarcimiento económico. Sobre esta situación, Jorge Nisco explicó que se gestionaron todos los permisos necesarios y se intentó reducir al mínimo las molestias, evitando arterias principales y eligiendo una época con menor caudal turístico.

Entre los recuerdos que compartió, la China Suárez mostró el accidente que sufrió durante las grabaciones, cuando se lastimó el tabique nasal y tuvo que colocarse compresas de hielo para bajar la inflamación. También habló de un brote de acné que la afectó en plena carga laboral, mostrando las imágenes que envió a su cosmiatra para tratar el problema.

Las fotos que publicó en Instagram permiten ver también cómo disfrutó sus días libres junto a Rufina, Magnolia y Amancio. “En mis días libres paseamos con mis hijos y recorrimos el sur argentino”, escribió, acompañando una serie de postales familiares llenas de calidez.

En otra imagen, la China Suárez compartió un episodio que sorprendió a sus seguidores: una quemadura en su pecho provocada por una bolsa de agua caliente con la que intentó combatir el frío extremo de la región. “Quién se quemó con la bolsita de agua caliente?”, bromeó al mostrar la marca rojiza en su piel.

El estreno de la serie en 2025 terminó por coronar una etapa desafiante, destacando no solo la trama del thriller sino también el papel de la Patagonia en la producción. Con sus postales inéditas, la China Suárez acercó al público una mirada más humana y cercana de su trabajo frente a cámara y su vida junto a sus hijos en pleno rodaje.