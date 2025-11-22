En un gesto tan sencillo como profundamente simbólico, Nico Vázquez conmovió a todos al compartir una imagen que recrea una de las fotos más emblemáticas de su hermano, Santiago Vázquez. A casi nueve años de su partida, el actor eligió New York para rendirle tributo a Santi, replicando una postal que la familia atesora desde aquel último viaje que marcó sus vidas.

Nico Vázquez confesó que durante mucho tiempo había deseado repetir esa foto, tomada por su hermano en la ciudad que ambos soñaban recorrer juntos. Broadway, el amor por el cine, el teatro y hasta el deseo de llegar a Filadelfia para la experiencia Rocky eran planes compartidos que nunca llegaron a concretarse. Sin embargo, el recuerdo de Santiago Vázquez permaneció intacto, impulsando finalmente este homenaje.

El actor reveló que en ese viaje inolvidable su hermano había usado una campera que él mismo le había regalado. Aquella prenda se convirtió en uno de los pocos objetos personales que Nico Vázquez decidió conservar tras la partida de Santiago Vázquez. La imagen que envió desde New York impactó tanto a la familia, que su padre la adoptó como foto de perfil de WhatsApp y la mantiene allí desde entonces.

Aunque Nico Vázquez visitó la ciudad en varias oportunidades, nunca había podido enfrentar emocionalmente la posibilidad de recrear la escena. Esta vez, guiado por la obra Rocky que protagoniza, sintió que el momento había llegado. Se puso la campera de Santiago Vázquez, volvió al mismo punto exacto y sacó la foto que luego le regaló a su papá como una sorpresa llena de amor.

Al compartirla en redes,Nico Vázquez expresó que las dos imágenes —la de su hermano y la suya— retratan tiempos diferentes pero un mismo sentimiento. Sostuvo, además, que la conexión entre ambos sigue viva más allá de cualquier plano, una certeza que lo acompaña desde aquel 16 de diciembre de 2016 cuando Santiago Vázquez falleció a los 27 años en Punta Cana.

La publicación desató una ola de mensajes de apoyo y cariño. Carmen Barbieri le dedicó unas palabras llenas de ternura, mientras Matías Martín expresó su emoción con corazones. Su mamá recordó cuánto significó ese viaje para Santiago Vázquez, y su hermana Soledad celebró el momento con un “Fotón”.

La familia también rememoró que Santiago Vázquez había oficiado el casamiento de Nico Vázquez y Gimena Accardi apenas días antes de su muerte, un gesto que hoy adquiere un valor aún más profundo. Para Nico Vázquez, esa conexión permanece intacta y lo sostiene en cada paso.