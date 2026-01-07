¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 07 de Enero, Neuquén, Argentina
Operativo de emergencia

Trasladaron en un vuelo sanitario a un paciente de Zapala que estaba en estado crítico

La aeronave de la Dirección Provincial de Aeronáutica permitió la derivación a Mendoza para que pueda recibir atención especializada.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 20:59
Bomberos, Defensa Civil, personal del Hospital de Zapala y equipos del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén trabajaron en conjunto.

Este miércoles a la mañana se realizó un operativo especial para un traslado sanitario de urgencia en el aeródromo de Zapala. El avión B-200 perteneciente a la Dirección Provincial de Aeronáutica arribó con personal médico especializado del SIEN, quienes acompañaron y asistieron al paciente durante todo el trabajo.  

Bomberos, Defensa Civil, personal del Hospital de Zapala y equipos del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén trabajaron en conjunto para garantizar que el procedimiento se desarrollara con rapidez y seguridad. Destacaron que la coordinación entre organismos fue clave para atender al paciente en estado crítico y preparar el traslado de forma eficiente. 

Las tareas de preparación finalizaron cerca del mediodía, tras lo cual el avión despegó con destino a Mendoza, donde el paciente recibió atención especializada. Resaltaron que este tipo de vuelos sanitarios son esenciales en la región para asegurar el acceso a cuidados médicos avanzados en situaciones de urgencia. 

La Dirección Provincial de Aeronáutica y el SIEN mantienen operativos periódicos para responder a emergencias médicas en zonas rurales o con limitaciones de acceso, como Zapala o alrededores. 

