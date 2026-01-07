Este miércoles a la mañana se realizó un operativo especial para un traslado sanitario de urgencia en el aeródromo de Zapala. El avión B-200 perteneciente a la Dirección Provincial de Aeronáutica arribó con personal médico especializado del SIEN, quienes acompañaron y asistieron al paciente durante todo el trabajo.

Bomberos, Defensa Civil, personal del Hospital de Zapala y equipos del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén trabajaron en conjunto para garantizar que el procedimiento se desarrollara con rapidez y seguridad. Destacaron que la coordinación entre organismos fue clave para atender al paciente en estado crítico y preparar el traslado de forma eficiente.

Las tareas de preparación finalizaron cerca del mediodía, tras lo cual el avión despegó con destino a Mendoza, donde el paciente recibió atención especializada. Resaltaron que este tipo de vuelos sanitarios son esenciales en la región para asegurar el acceso a cuidados médicos avanzados en situaciones de urgencia.

La Dirección Provincial de Aeronáutica y el SIEN mantienen operativos periódicos para responder a emergencias médicas en zonas rurales o con limitaciones de acceso, como Zapala o alrededores.