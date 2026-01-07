La figura de Martín Demichelis volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la difusión de un video que muestra una fuerte discusión con su nueva pareja en Uruguay. El episodio ocurrió en un estacionamiento de José Ignacio y generó preocupación entre quienes presenciaron la situación, al punto que fue necesaria la intervención de personal de seguridad privada.

Según se conoció en el programa Puro Show, la pelea se dio el martes por la tarde en el exclusivo balneario Susana Beach. En las imágenes que salieron al aire se observan los minutos finales de un cruce verbal intenso entre Martín Demichelis y Micaela, con gritos, gestos bruscos y un clima de máxima tensión dentro y fuera del vehículo.

El conductor Matías Vázquez fue quien aportó los primeros detalles al aire. “En ese video está Micaela al volante, con Demichelis ya enojado, levantando la mano. Los testigos hablan de insultos y gritos”, relató el periodista, remarcando que la situación no pasó desapercibida para nadie en el lugar.

La escena escaló aún más cuando, de acuerdo a los testigos, la seguridad del balneario se acercó al notar forcejeos y llantos. “La gente que estaba ahí vio una situación muy tensa dentro de un auto y avisó a los agentes”, explicó Matías Vázquez, dando cuenta del nivel de alarma que se generó.

En otro tramo del relato se detalló que el conflicto tuvo un momento físico. “Cuando Martín Demichelis se le tira encima, ella lo saca. Ella no quería saber nada con él”, contaron en el programa, aclarando que no se trató de una agresión desmedida, pero sí de una situación incómoda y delicada.

Más tarde se difundió otro video donde se ve a Demichelis bajarse del auto e intentar abrir la puerta de manera violenta. Según los testigos, quiso sacarla del vehículo y en ese momento intenta darle un beso, gesto que Micaela rechaza girando la cara, lo que suma más tensión a la escena.

Por su parte, Nancy Duré aportó su mirada sobre el trasfondo del conflicto y aseguró que él buscaba una reconciliación, mientras que ella estaba muy enojada. La panelista remarcó que la discusión venía de antes y que el video solo muestra el desenlace.

En medio del escándalo, también apareció el nombre de Evangelina Anderson, quien desmintió versiones sobre la supuesta presentación de los hijos a la nueva pareja y pidió expresamente que los menores queden al margen. Finalmente, Matías Vázquez cerró con un dato clave: “La gente creyó que un hombre quería meterse por la fuerza en el auto de una mujer, por eso intervino la seguridad”.