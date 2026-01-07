La Municipalidad de San Martín de los Andes se lamentó por el vandalismo al pino navideño del centro de la localidad, realizado con botellas reciclables para darle el espíritu festivo a la ciudad.

El acto fue calificado como "repudiable" por las autoridades, ya que genera bronca en la comunidad y destruye el trabajo realizado por quienes lo realizaron e instalaron.

Desde la comuna señalaron que este tipo de hechos perjudica directamente a vecinas, vecinos y visitantes, ya que el pino navideño y las decoraciones forman parte de la identidad festiva de fin de año y acompañan el inicio de cada temporada estival.

"Las luces, como el pino y otras decoraciones, son parte del esfuerzo de mucha gente y de las empresas que colaboran para el embellecimiento de San Martín de los Andes", manifestaron con bronca.

Sin embargo no se trataría de un hecho aislado, ya que previamente denunciaron que también en Junín de los Andes habían robado 18 luces del pino navideño de esa localidad, instalado en otro espacio público.

Ambas situaciones generaron malestar en la comunidad, ya que eran los últimos días del pino navideño y aprovecharon para dañarlo.