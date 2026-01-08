Una camioneta Volkswagen Amarok doble cabina fue robada durante la mañana del miércoles 07 en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. El hecho ocurrió sobre la calle Padre Jacinto Stábile, en inmediaciones de la segunda rotonda de la Ruta Provincial 7.

El vehículo se encontraba estacionado frente a una casa, con el cierre centralizado activado. De acuerdo a las primeras hipótesis, los delincuentes habrían utilizado un inhibidor de alarma para concretar el robo sin forzar el rodado.

Denuncia y operativo policial

Tras advertir la sustracción, el propietario radicó la denuncia en la Comisaría Quinta de Centenario. En paralelo, el Centro de Monitoreo emitió una alerta con las características del vehículo robado, que fue distribuida a las distintas unidades policiales de la zona.

El aviso permitió iniciar un rastrillaje en distintos sectores, especialmente en áreas de escape habituales hacia la meseta.

La camioneta apareció incendiada en la zona de canteras

Durante la tarde del mismo miércoles, la camioneta fue hallada completamente incendiada en la zona de canteras, en la meseta, a pocos metros de la Ruta Provincial 67.

Según se informó, los autores del hecho habrían abandonado el vehículo en ese sector y luego lo incendiaron de manera intencional, presuntamente para eliminar rastros, antes de continuar la huida.

Intervención de la Fiscalía y pericias

La Fiscalía de Robos y Hurtos tomó intervención en el caso y dispuso que personal de Bomberos de la Policía de Neuquén realice las pericias correspondientes sobre el rodado.

Una vez finalizadas las tareas técnicas, la camioneta será restituida a su propietario, conforme a lo indicado por el Ministerio Público Fiscal.