La Escuela de Kayak Hábitat informó que, al finalizar una clase vespertina del miércoles, detectaron un foco de incendio en los caminos que bordean el Paseo de la Costa, a aproximadamente 1 kilómetro río arriba del balneario de Plottier.

El hecho ocurrió cerca de las 19.15, en una franja ribereña de uso recreativo y frecuente circulación de personas.

Acción inmediata y control del fuego

Más de 30 personas que participaban de la actividad actuaron de manera conjunta y espontánea para controlar el fuego. Utilizaron botellas de agua y los propios kayaks como medios de traslado y apoyo, logrando extinguir el foco antes de que se expandiera.

La rápida intervención permitió evitar daños mayores en el entorno natural, así como riesgos para quienes se encontraban en la zona.

Contexto regional de emergencia ígnea

Desde la Escuela de Kayak Hábitat remarcaron que el episodio se da en el marco de una emergencia ígnea en la región, con condiciones climáticas adversas.

El viento y la sequedad ambiental favorecen la rápida propagación del fuego, por lo que se solicitó a la comunidad apagar completamente cualquier foco y extremar las medidas de prevención en espacios naturales y recreativos.