Un insólito momento se vivió en un peaje de la autopista Perito Moreno en la Ciudad de Buenos Aires. Un conductor efectuó una peligrosa maniobra para evitar pagar la tarifa, pero ese intento de ahorro terminó derivando en una multa mucho más elevada.

El episodio se conoció en las últimas horas pero sucedió la noche del 23 de diciembre pasado, en el peaje Parque Avellaneda. El conductor de una Ford EcoSport blanca frenó a metros de la cabina de cobro y retrocedió para no abonar peaje.

Las cámaras de seguridad detectaron cómo el hombre se bajó del vehículo y se acercó a la parte trasera para tapar la patente antes de subir por la puerta del acompañante. Luego de esto, se dirigió a una zona de peaje sin barreras y siguió su rumbo.

Las autoridades a cargo del control en esa vía, administrada por Autopistas Urbanas S.A. remarcaron que la maniobra fue temeraria y "pudo haber terminado en un grave siniestro". El acta labrada por los agentes indica que la infracción fue parar en vía para transporte pesado y por tapar placa dominio trasera, además de evasión del pago del peaje. Con estas faltas y de acuerdo a la escala de sanciones vigente, el monto que deberá pagar el conductor rondaría $1.100.000.