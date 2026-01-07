En una temporada de verano en la que los primeros días de enero marcan una buena ocupación en la cordillera neuquina, las escapadas de fin de semana van ganando más lugar. La tendencia se venía marcando desde el año pasado, donde las reservas con mucha antelación se mantenían bajas pero con la cercanía de cada fin de semana subía la ocupación.

Con estas características, para enero de 2025 una escapada a Villa La Angostura o San Martín de los Andes se plantea como el plan ideal para disfrutar de unos días en la montaña.

Los costos de traslado varían bastante entre los dos destinos

Para Villa La Angostura, el precio de un boleto de colectivo desde la capital neuquina cuesta $112.660 en la empresa Albus, lo que para una familia tipo (dos adultos y dos menores) costaría $901.280 ida y vuelta.

En tanto San Martín de los Andes tiene dos servicios de la misma línea. El estándar tiene un valor de $74.705 cada pasaje, lo que supone un precio de $597.640 para los cuatro integrantes incluyendo el viaje de regreso. El semicama implica un costo de $94.770 por cada asiento, sumando $758.160 en total.

La alternativa de viajar en un vehículo propio implica destinar desde $72.576 para llenar el tanque, teniendo en cuenta el precio de la nafta súper en los primeros días del 2026. A esto se debe sumar si se necesita realizar un mantenimiento previo, con valores de los service que parten de los $280 mil hasta los $600 mil dependiendo el vehículo.

Las diferencias de precios se reflejan también en los hospedajes

Luego de lo que fue una temporada invernal complicada por la combinación producto del precio alto del dólar, la poca cantidad de nieve y la preferencia de muchos argentinos por destinos del exterior, la mayoría de los hoteles y hospedajes de la región decidieron mantener los precios para poder atraer a los visitantes. Esta estrategia está teniendo buenos resultados, con 80% y 85% de ocupación de las plazas habilitadas.

En cuanto a los valores, para una familia de dos adultos y dos menores en Villa La Angostura se puede encontrar departamentos cerca del centro con un precio que parte desde los $440.400 para tres noches. Otra alternativa (también con un solo dormitorio) maneja un valor de $528.480 para la misma cantidad de días. Un departamento completo con dos dormitorios se puede encontrar a partir de los $608.692 y otro con seis camas, tres dormitorios y dos baños en $659.720 (todos los precios por tres noches).

Para San Martin de los Andes las alternativas parten desde los $335.160 para un lugar con tres camas y un dormitorio, precio por tres noches para una familia tipo.