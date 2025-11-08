Talleres volvió a hacerse fuerte en casa y sumó tres puntos clave para salir del fondo. En el Mario Alberto Kempes, el equipo de Carlos Tévez superó 1 a 0 a Platense con un gol de Ulises Ortegoza a los 19 minutos del primer tiempo, en un duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.

El conjunto cordobés mostró autoridad durante la primera mitad, manejando los tiempos del partido y la posesión de la pelota, frente a un Calamar que se vio superado en la zona media. La apertura del marcador llegó tras una buena jugada colectiva que Ortegoza definió con precisión para poner a Talleres en ventaja.

En el complemento, Platense levantó el nivel y tuvo algunas chances claras para igualar el marcador, pero se topó con un ordenado bloque defensivo y con un arquero local que respondió en los momentos justos. A pesar del empuje visitante, la “T” logró sostener el resultado y se quedó con una victoria necesaria para meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Con este triunfo, Talleres se ubica séptimo en la Zona B y empieza a mirar con optimismo el tramo final del torneo. Platense, en cambio, continúa sin levantar cabeza y se mantiene en el 14° puesto, a la espera del regreso de la dupla técnica Orsi-Gómez.

En la próxima fecha, los dirigidos por Tévez visitarán a Instituto en otro duelo cordobés, mientras que el Calamar recibirá a Gimnasia en Vicente López.