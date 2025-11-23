En sus redes sociales, la Confederación Neuquina del Deporte comunicó que se renovaron las autoridades que conforman la Comisión Directiva de la entidad.

Se indicó que Marcos "Topo" López seguirá como presidente de la institución, mientras que el vicepresidente será José Ortiz de la Federación de Ciclismo. El cargo de Tesorero recayó en Jorge Fernández.

Marcos "Topo" López seguirá al frente de la Confederación Neuquina de Deporte

El ex patinador y entrenador estará acompañado en los cargos de vocales titulares, Abel Isla de la Federación del Sur, José Bernal de Automovilismo y Mariana Iglesias y como vocal suplente, Nadia Belloti, ambas de Neu.De.Dis (Neuquén, Deporte y Discapacidad)

Como revisor de cuentas actuará José Luis Méndez de Deportes de Combate y como revisor suplente es Amílcar Salías de Boxeo.

La Confederación Neuquina de Deportes fue regularizada tras 8 años de estar acéfala, en septiembre de 2023. En aquella oportunidad, en una votación cerrada, Marcos López se impuso por 5 a 4, a la otra lista que encabezó, Néstor Mingot, el presidente de la Liga del Fútbol de Neuquén (LiFuNe).