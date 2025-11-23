El Prefederal de básquet entra en su etapa de definición tanto en la zona campeonato como en ascenso. Hoy domingo desde las 20hs se juega el primer punto de las semifinales donde Pacífico recibe a Español y Perfora visita a Independiente.

Con el pasaje a la Liga Federal 2026 asegurado, los cuatro equipos de semifinales ahora buscan llegar a la definición de la competencia.

Desde las 20.30hs en La Caldera, Independiente recibe a Perfora en el primer juego. El rojo llega como el 2 de la fase regular, y de superar a Biguá en la serie de cuartos por 2-1. Por su parte el verde, es el 3ro de la general y también ganó su serie de cuartos a tres juegos pero ante Regina.

Posteriormente desde las 21hs, Pacífico y Español animarán una de las series más atractivas. El decano fue 1° de la fase regular y barrió la serie ante Del Progreso. Por su parte el “Torito” es el 4, y dejó en el camino en dos juegos a Roca.

EL Rojo, dismado por lesiones, buscará asegurar el primer juego en casa

Por otro lado por la permanencia, también se abre las series al mejor de tres, donde habrá clásico de la ciudad entre el Deportivo Roca ante Del Progreso. Quien gane la serie se mete en Liga, el que pierde jugará una instancia más para no descender o jugar promoción. Además, desde las 21hs se verán las caras Atlético Regina ante El Biguá, iniciando la serie en la perla del Valle.

El segundo juego de las cuatro series, Campeonato y permanencia, será el miércoles invirtiendo escenario. De ser necesario, el tercer juego sería el viernes 28.