En la previa del duelo de Champions League entre Manchester City y Bayer Leverkusen, el que dejó una respuesta picante fue Pep Guardiola, que apuntó contra el representante de Claudio Echeverri por los pocos minutos del jugador, cedido por los Citizens al club alemán en el último mercado de pases.

Sin rodaje en Manchester City, la decisión del Diablito fue salir cedido a las Aspirinas, donde comparte plantel con los argentinos Ezequiel Fernández y Exequiel Palacios, sin embargo su participación en el Leverkusen no es la deseada y, ante ese panorama, Guardiola apuntó directamente contra el representante del jugador, Enzo Monteopane, en la conferencia de prensa previa al duelo entre ambos equipos: "Tenemos mucha apreciación por él como futbolista, y lo que pasó en Leverkusen no lo sé, tendrán que preguntarle a su agente, él sabe todo", dijo irónicamente.

Ante la consulta de si el club inglés buscará traelo en enero debido a sus pocos minutos en Alemania, Guardiola redobló la apuesta contra el manejador del argentino de 19 años: “Esa es una pregunta para su bello agente", respuesta que evidenció su molestia con la situación de un Echeverri que, si bien comenzó teniendo minutos desde el banco, ha caído en la consideración del entrenador Kasper Hjumland y tiene muy poco rodaje en las Aspirinas: en total fue titular en solo 3 de los 16 partidos, y fue reemplazado antes de los 60 minutos en esas ocasiones.

Después de irrumpir abruptamente en la Primera de River, el Manchester City decidió comprar al Diablito por su enorme talento y sus actuaciones en la Selección Argentina Sub-17. En sus primeros meses en Inglaterra jugó apenas tres partidos, y en el pasado mercado buscó una salida para tener minutos. Lo que enoja a Guardiola, aparentemente, es que fue Monteopane el que insistió por su llegada al Leverkusen, ya que ni Echeverri ni el club querían ese destino. Todavía no es seguro ya que la convocatoria del club alemán no fue oficializada, pero de estar citado el reencuentro del Diablito con el conjunto dueño de su pase promete algún condimento extra.