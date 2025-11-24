El Regional Amateur definió sus clasificados en la fase de grupos en su región Patagónica. Independiente y La Amistad acompañan a Regina y Alianza a los octavos de final. Queda definir un segundo que está en incógnita por la suspensión de San Patricio vs Alianza.

Sin sorpresas y con equipos armados para dar pelea por el ascenso. El Regional Amateur tiene a los 12 equipos clasificados directamente a los octavos de final, y 7 de los 8 segundos que buscarán su boleto en una reclasificación.

Independiente se quedó con el 1 del grupo 6. El rojo superó con autoridad 3-0 a Maronese en el duelo mano a mano por la clasificación. Al ser el único grupo de tres, solo el primero conseguía el boleto a la siguiente rueda.

En la zona 7, Patagonia hizo la tarea y está a la espera. El naranja superó en un partidazo a Unión de Allen por 4-3, y momentáneamente es segundo, a la espera de la resolución de San Patricio vs Alianza. El Celeste ya se había asegurado el primer puesto fechas antes.

En el grupo de los rionegrinos, La Amistad se quedó con el pasaje directo luego de igualar como local con el Deportivo Roca, quien quedó segundo y jugará la reclasificación como segundo.

La Amistad terminó como único lider y en octavos- Foto Vanina Campos

Regina también había asegurado fechas anteriores su pasaje a octavos. El “Albo” lideró con 16 puntos y al igual que el resto de los punteros, esperará rival para la siguiente rueda. Sportsman quedó segundo, y fue el mejor segundo de la general, logrando también la clasificación entre los 16 mejores.

Como sigue la competencia

La segunda fase tendrá una reclasificación con los segundos, donde están en juego cuatro lugares a los octavos de final: Independiente de Puerto San Julián, CAI de Comodoro Rivadavia, Deportivo Roca, Camioneros de Ushuaia, Bancruz, Independiente de Rio Colorado, Cruz del Sur de Bariloche, y Patagonia o San Patricio.

Esperan en octavos : J.J. Moreno, Camioneros de Rio Grande, Boxing Club, Atlético San Julián, Estudiantes Unidos de Bariloche, Independiente NQN, Alianza CCO, Deportivo Villalonga, La Amistad, Regina, Jorge Newbery y Sportsman de Choele Choel.

Los cruces se definirán por cercanía geográfica y sin repetir rival del grupo.