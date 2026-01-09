El Gobierno de la Provincia del Neuquén lanzó una innovadora herramienta digital para que los consumidores puedan realizar denuncias anónimas sobre recargos ilegales en pagos realizados con tarjetas de débito, crédito, billeteras virtuales y códigos QR. El nuevo sistema, habilitado en el sitio oficial de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, busca garantizar la transparencia de las transacciones comerciales y proteger los derechos de los usuarios ante prácticas desleales.

Pablo Tomasini, Director Provincial de Protección al Consumidor, destacó en diálogo con el Verano de Primera por AM550, la importancia de esta plataforma como un canal para identificar y sancionar aquellos comercios que, de forma ilegal, aplican recargos adicionales a los pagos electrónicos. En una entrevista exclusiva, el funcionario brindó detalles sobre cómo funciona el sistema y la estrategia detrás de esta iniciativa.

En su intervención, Tomasini explicó que, si bien las leyes ya prohíben los recargos adicionales por pagos con medios electrónicos, la dificultad para detectarlos en el momento de la compra ha llevado a crear esta plataforma digital. "Lo que buscamos es un sistema de ida y vuelta con los ciudadanos. Necesitamos que nos ayuden a ordenar el desorden que se produce en momentos de alto consumo, como ocurrió en las fiestas de fin de año", señaló.

El sistema habilitado permite a los consumidores reportar de manera anónima cualquier irregularidad que detecten en los comercios. "Si un comercio cobra más por el uso de tarjeta de crédito o débito, eso es ilegal. Queremos que los consumidores nos ayuden a identificar estas infracciones y, de ser necesario, intervenir para evitar que sigan ocurriendo", agregó Tomasini.

El compromiso de educar a los comerciantes

Tomasini aclaró que el objetivo no es sancionar a los comerciantes de inmediato, sino generar un cambio de conducta. "No buscamos atemorizar ni atosigar al comercio, sino educarlo. Si un comerciante sigue aplicando recargos ilegales, por supuesto que se tomarán medidas, pero preferimos un enfoque educativo", destacó. En este sentido, la Dirección Provincial de Protección al Consumidor busca construir un "contexto cultural" en el que se respete siempre la promesa de precio, algo que considera fundamental para un mercado más transparente.

El funcionario también subrayó que no se trata de un proceso punitivo, sino de crear un mercado en el que los precios sean claros y respetados por todos. En caso de que se detecten irregularidades tras una denuncia, se notificará al comercio y se buscará que se ajuste a la normativa. Si el incumplimiento persiste, se procederá con las sanciones correspondientes.

En la temporada de verano

En la entrevista, Tomasini también destacó las acciones que se están llevando a cabo en la temporada de verano, una época de alto consumo debido al turismo. El director mencionó que, además de los controles en comercios tradicionales, se está prestando especial atención a los alquileres temporarios y las agencias de viajes, que suelen experimentar un aumento de la demanda en esta época.

"Estamos trabajando para evitar que los consumidores sean víctimas de fraudes o de situaciones de vulnerabilidad al contratar servicios turísticos", explicó. Asimismo, mencionó la creación de un registro de infractores a nivel nacional, donde aquellos comercios que hayan sido sancionados por infracciones a la ley de defensa del consumidor quedarán registrados. Esto permitirá a los ciudadanos verificar la reputación de las empresas antes de contratar sus servicios, similar a los sistemas de evaluación de hoteles y servicios turísticos.

Tomasini concluyó su entrevista resaltando la importancia de cambiar los hábitos de los comerciantes y consumidores, apuntando a un mercado más justo y transparente. "La cultura de respeto al precio prometido es fundamental. Si todos trabajamos juntos, comerciantes, consumidores y el Estado, podemos lograr que el mercado sea más transparente, justo y beneficioso para todos", finalizó.