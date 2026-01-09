La confirmación de que Yanina Latorre se sumaba a MasterChef Celebrity (Telefe) en reemplazo de Maxi López generó ruido inmediato dentro del reality. Apenas trascendió la noticia, comenzaron a circular versiones sobre un fuerte malestar puertas adentro, con participantes incómodos y charlas en voz baja que anticipaban una interna caliente.

Según se supo, en ese clima enrarecido habría existido incluso una supuesta junta de firmas para manifestar el rechazo a la incorporación de la panelista. La sorpresa llegó cuando se conoció quién habría impulsado esa movida: no fue ninguna de sus enemigas mediáticas históricas, como Wanda Nara, Evangelina Anderson, Susana Rocasalvo o Marixa Balli, sino el Turco Husaín.

La revelación se dio durante una charla entre Wanda Nara y el exfutbolista, donde repasaron el pasado sentimental de Yanina Latorre y dejaron entrever su rol en el intento de frenar su ingreso. “¿Por qué no quería que venga si tenías tanta data?”, lanzó la empresaria. “Porque sale de acá y es un mono con escopeta”, respondió el Turco, en tono irónico, despertando risas y suspicacias.

Más tarde, Wanda Nara trasladó el tema directamente a la estación de Yanina Latorre y blanqueó la situación. “¿Podés creer que la persona que juntaba firmas era él?”, le comentó, alimentando aún más la polémica. El comentario no pasó desapercibido y dejó expuesta la interna que se vivió antes de su llegada.

Sobre el final, la mayor de las Nara fue por más y lanzó la pregunta que encendió todo: “¿Quién firmó ese libro?”. Sin vueltas, el Turco Husaín respondió: “Nadie”. Sin embargo, Wanda Nara remató con ironía: “Yo firmé, pero parece que no alcanzó”, dejando flotando la duda.

Desde su desembarco en MasterChef Celebrity, Yanina Latorre logró marcar presencia rápidamente. Si bien protagonizó cruces filosos al aire, especialmente con Wanda Nara, con el correr de los días empezó a mostrarse un clima distinto fuera de cámara, con más humor y complicidad entre los participantes.

Ese costado quedó reflejado en un video que Evangelina Anderson compartió en redes, durante un almuerzo distendido. Allí, el Chino Leunis bromeó con una fruta “traída por Yanina Latorre” y sobreactuó una reacción exagerada. Evangelina coronó el momento con humor negro al compararla con Yiya Murano, desatando carcajadas y viralización.

Así, entre internas, bromas y escenas desopilantes, Yanina Latorre pasó de ser resistida a convertirse en una de las figuras que más ruido generan en MasterChef Celebrity, demostrando que su ingreso no fue casual y que todavía tiene mucho para dar dentro del reality.