Finalizó el operativo de emergencia realizado en el Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido (ANPRALE), y quedó el sector nuevamente habilitado para el ingreso de visitantes. Se trata de la reserva natural ubicada en la localidad de El Bolsón, reconocida por su biodiversidad, senderos de montaña y valor paisajístico. Forma parte del sistema de Áreas Naturales Protegidas de Río Negro y está bajo la supervisión del Cuerpo de Guardas Ambientales.

El procedimiento fue ejecutado por personal de la Brigada de Montaña, Protección Civil y Guardas Ambientales, quienes activaron los protocolos correspondientes y garantizaron una respuesta rápida y coordinada. Gracias al trabajo articulado de los equipos intervinientes, el operativo se desarrolló de manera segura y ordenada, permitiendo restablecer las condiciones necesarias para el uso público del área.

Finalizadas las tareas, el acceso fue liberado y actualmente los visitantes están ingresando con normalidad, bajo las recomendaciones habituales para el disfrute responsable de las Áreas Naturales Protegidas. Desde la Secretaría se destacó el compromiso del personal interviniente y se agradeció la colaboración de la comunidad, remarcando la importancia de respetar las indicaciones oficiales para garantizar la seguridad de todas las personas.

El acceso está liberado y los turistas ingresan de manera normal

Ruta habilitada

En paralelo, Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 40 se encuentra habilitada para todo tipo de vehículos, en el tramo que conecta Epuyén con El Hoyo, aunque se solicita transitar con extrema precaución debido a la visibilidad reducida por incendios forestales y la presencia de equipos de emergencia circulando por la ruta.

Sin embargo, desde el organismo se advirtió circular con cuidado y respetar las indicaciones del personal de seguridad presente en el corredor vial.