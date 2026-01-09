En medio de la confusión generada por publicaciones virales en redes sociales, la Agencia Provincial de Seguridad Vial salió a poner blanco sobre negro: los radares de velocidad que hoy están habilitados en Río Negro son apenas seis. La aclaración oficial desmiente de manera categórica las versiones que alertaban sobre supuestos controles activos en Regina, Cervantes y Cipolletti, y confirma que los únicos dispositivos autorizados funcionan en El Bolsón, Bariloche, Dina Huapi, Contralmirante Cordero, Darwin y General Conesa.

Los radares que sí están funcionando

La Agencia Provincial precisó que los radares habilitados cuentan con autorización provisoria, están a cargo de los municipios y cumplen con todos los requisitos técnicos exigidos. En la zona cordillerana, en El Bolsón; Bariloche y Dina Huapi.En el Alto, en Cordero; en Valle Medio, en Darwin; y en Valle Inferior, solo en Conesa.

Estos son, hasta el momento, los únicos radares habilitados oficialmente en toda la provincia. Ningún otro dispositivo cuenta con la autorización de la Agencia para aplicar sanciones.

Los radares que aún no funcionan

En contraposición, la Agencia fue tajante: los radares instalados en Cipolletti, Regina, Cervantes y Lamarque no están en funcionamiento. Las versiones que circularon en redes sociales, alertando a los conductores sobre supuestos controles activos en esas localidades, fueron calificadas como “equivocadas” por el titular Marcelino Di Gregorio.

El funcionario explicó que, antes de que un radar pueda operar, debe cumplirse un proceso obligatorio: señalización clara, documentación actualizada, calibración técnica por parte del INTI y autorización formal. Nada de eso ocurrió todavía en los dispositivos instalados por la provincia hace un tiempo y que por la dereogación de la ley, dejaron de funcionar.

“Ha salido una versión equivocada. Nosotros estamos esperando que se firme el convenio con la empresa que ganó la licitación”, sostuvo Di Gregorio. Además, adelantó que cuando los radares estén listos para funcionar, se informará públicamente y se dará un plazo de 20 a 30 días de aviso para que los conductores se adapten, evitando sanciones sorpresivas.

Cómo se notificará a los infractores

Uno de los puntos más cuestionados del funcionamiento de los radares provinciales, fue la falta de notificación oficial y los dueños de vehículos debían ingresar a una página web y buscar su número de patente. Desde la Agencia también se aclaró que se enviarán por correo electrónico y por vía postal, utilizando los datos de la licencia de conducir y del registro automotor. Es decir, no habrá margen para la confusión: cada infracción será comunicada de manera oficial y transparente.