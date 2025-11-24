Los incidentes registrados en la noche del domingo en la previa del cotejo del torneo Prefederal de básquet, comienzo de los play off de la zona campeonato, entre simpatizantes de Independiente de Neuquén y Pérfora de Plaza Huincul en las inmediaciones del estadio albirrojo conocida como La Caldera, emplazada en José Rosa y Perito Moreno en la macrocentro de la capital neuquina, obligó a la suspensión del partido.

Minutos antes del arranque del partido hubo corridas y piedrazos en la zona de ingreso al gimnasio.

En ese cruce, los hinchas del Rojo les habrían robado un bombo a sus pares del Verde y ahí el clima se caldeó. Ingresaron al estadio, los incidentes continuaron adentro y después de 50 minutos, se determinó la suspensión.

La gresca siguió dentro del estadio, donde ambos lados, separados por un pulmón, se cantaban poniéndole un clima caliente a un juego que prometía grandes emociones. Ante esto, los efectivos policiales fueron llegando con el objetivo de brindar seguridad. Cuando parecía que todo se calmaba, voló un proyectil desde la parcialidad visitante a la local, que pudo desatar otra gresca, controlada por dirigentes y policía.

Ante esto, y el insistente pedido de los dirigentes y cuerpo técnico visitante; el comisariado deportivo decidió dar por suspendido el cotejo por “falta de garantías para el desarrollo de un partido".

Cabildeos, versiones encontradas, para el partido que no se pudo disputar

En las primeras horas de la tarde de este lunes feriado, el comité organizador del torneo comunicó que la serie se disputará a puertas cerradas. La misma arrancará este martes 25 en La Caldera a partir de las 21.30, el jueves 27 se jugará en el Oscar "Piti" Claris y, de ser necesario, el domingo 30, otra vez en la cancha de Independiente.

El resto

Pacífico no tuvo problemas para adelantarse en la serie y venció a Centro Español por 94 a 75. En la reclasificación, Del Progreso dio el batacazo y derrotó a Deportivo Roca como visitante, por 69 a 63; mientras que Atlético Regina dejó en el camino a Biguá, por un ajustado 72 a 71.

Ascenso

En el ascenso, las semifinales comenzaron con triunfos de los dos candidatos que fueron locales. Club Plottier venció con claridad a la Asociación Deportiva Centenario (ADC) en El Histórico por 61 a 44 con 25 puntos de Leandro Tapia. El segundo juego será hoy lunes en La Colonia. En Plaza Huincul, Petrolero Argentino derrotó por 82 a 76 a Cinco Saltos. La serie continuará el martes en el Boris Luis Kocina de avenida Rivadavia.