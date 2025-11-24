Otra vez la violencia se hizo presente en el fútbol del ascenso. Como casi es habitual en el Torneo Federal A 2025, en el encuentro entre Douglas Haig y Atlético Rafaela. El partido, correspondiente a las semifinales, se disputó en el estadio Miguel Morales de Pergamino y fue triunfo del equipo santafesino por 2 a 1. La serie se definirá el próximo fin de semana en el estadio de la Crema.

Pero el resultado pasó a segundo plano. Cuando solo quedaba un minuto para el final del encuentro, un hincha del local ingresó al terreno de juego e intentó agredir al árbitro Fernando Rekers. El referi lo vio y corrió. Cinco policías lo pudieron frenar y evitaron que la situación pasara a mayores. Ante este inesperada hecho, el juez dialogó con la terna arbitral y decidieron dar por finalizado el encuentro.

Durante el transcurso del partido, hubo cánticos e insultos contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA (Asociación del Fútbol Argentino). La designación del cordobés Rekers no fue bien tomada por el Fogonero, ya que se trata de un referí, polémico, cuestionado y sospechado, que ya ha estado involucrado en diversas polémicas en la categoría.

Por la otra semifinal, 9 de Julio de Rafaela venció como local 2 a 1 a San Martín de Formosa, donde también fue muy cuestionado por los locales, el juez Juan Ignacio Nebbietti, el bahiense que dirige por la Liga de Río Colorado.

Ambas llaves se definirán la próxima semana. Uno de estos cuatro clubes obtendrá el ascenso a la Primera Nacional 2026. Ciudad de Bolívar ya sacó pasaje a la categoría hace algunas semanas.