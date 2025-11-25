Un argentino que la rompe en Italia volverá a ser Merengue. El Real Madrid confirmó que repescará a Nico Paz cuando termine la actual temporada. El conjunto español, que cuenta con una cláusula de recompra de 10 millones de euros válida a partir de junio de 2026, decidió que se pondrá en contacto con el Como, el conjunto donde el volante argentino es figura, para buscar un acuerdo económico que beneficie a todas las partes de cara a la próxima temporada.

A pesar de los rumores que ubicaban a Paz como futbolista del Real Madrid en enero, la cláusula de recompra no es válida para este mercado venidero, sino finalizada la temporada. De esta manera, el argentino no regresará a la Casa Blanca a principios del año entrante para ser compañero de Franco Mastantuono, sino que tendrá que esperar hasta mediados del 2026. Además, el Como quiere retener a su principal figura hasta final de temporada para pelear por una posición importante en la Serie A y el propio jugador desearía terminar la campaña con los Lariani.

En un gran arranque de temporada, Paz lleva 5 goles en 12 partidos.

En una temporada que está siendo soñada, Paz marcó el fin de semana ante Torino y lleva 5 goles y 4 asistencias en 12 partidos en la liga italiana. El Como está sexto, por ahora en puestos de UEFA Conference League, lo que sería su primera participación europea de su historia. Además, la performance del volante nacido en España pero que representa a Argentina le permitió asentarse en la consideración de Lionel Scaloni y sus chances de estar en el próximo Mundial con la albiceleste son importantes.