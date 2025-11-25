En uno de los duelos más atractivos de la jornada, Chelsea goleó 3-0 al Barcelona en Stamford Bridge por la quinta fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. Con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho como titulares, los Blues se hicieron fuertes en Londres jugando un gran partido frente a un Barça desconocido y se mete en el cuatro lugar de la tabla, en zona de clasificación directa a octavos. El volante de la Selección Argentina asistió en el tercer tanto local y sumó su segunda contribución de gol consecutiva.

En un encuentro que pintaba parejo, Chelsea se fue haciendo fuerte durante la primera mitad. A Fernández le anularon (correctamente) dos goles seguidos, pero a pesar de eso los Blues abrieron el marcador con un gol en contra de Jules Koundé en una jugada con cierta fortuna para los ingleses. Para colmo de males, sobre el final de la primera mitad Ronald Araújo se fue expulsado por doble amarilla por una falta innecesaria sobre Marc Cucurella que le costó la expulsión.

Enzo Fernández jugó un gran partido y se anotó con una asistencia. (Foto: X @ChelseaFC)

Esa ventaja no conformó a los de Enzo Maresca, que salieron con todo a la segunda mitad, siguieron gobernando el trámite y, tras un nuevo gol anulado a Andrey Santos, se pusieron 2-0 a través de un tremendo gol de Willian Estevão, que hizo gala de toda su habilidad para poner el 2-0. Ya con más espacios ante un Barcelona que dio muchísimas ventajas atrás, Chelsea liquidó la historia: asistencia de Enzo Fernández para que Liam Delap transforme en goleada el triunfo de los Blues, que se metieron en zona de clasificación directa en Champions en la previa de un duelo clave ante Arsenal por la Premier League.

Chelsea 3-0 Barcelona, los goles

Cuando los Blues se mostraban mejor en el partido, una jugada preparada de un córner iba a abrir el marcador para los londinenses. Garnacho habilitó al espacio a Cucurella, que ganó la espalda de la defensa del Barcelona y sacó un centro fuerte que Pedro Neto impactó con el taco y, sobre la línea, entre Ferrán Torres y Koundé se enredaron (terminó metiéndola este último) y terminaron metiendo la pelota contra su propio arco.

A los 10 minutos de la segunda parte, un Chelsea que seguía dominando el trámite amplió la ventaja por intermedio de una gran inspiración individual de Estevão. El joven brasileño combinó con Reece James por derecha y arrancó su acción individual en la que dejó en el camino con una gambeta a Pau Cubarsí y sacó un furibundo derechazo que se le metió por el primer palo a Joan García.

Ya con un Barcelona desbordado, se veía venir un nuevo gol de los Blues, que llegó a quince minutos del cierre. Enzo Fernández recibió una habilitación tirado a la izquierda y observó por el medio a Liam Delap, que había entrado un rato antes. El argentino le sirvió la pelota de zurda al punta, que estampó el 3-0. A pesar del cobro de offside inicial, el VAR corrigió rápidamente para confirmar el tercer tanto del elenco londinense.

Araújo, expulsado en Barcelona

Para complicarle aún más el encuentro al Barça, el central uruguayo vio la segunda amarilla justo cuando se cumplía el tiempo reglamentario de la primera mitad. Ya estando amonestado, el zaguero salió lejos y terminó haciendo una entrada imprudente sobre Cucurella, lo que no le dejó otra alternativa al esloveno Slavko Vincic que expulsarlo.

Le anularon dos a Enzo

A los 4 minutos de juego el Chelsea se ponía en ventaja por intermedio del argentino, sin embargo el mismo fue anulado. Antes de que el volante de la Selección Argentina reciba el centro para definir con el arco vacío, hubo una mano de Wesley Fofana en el control previo a la asistencia. Minutos más tarde, Fernández volvió a marcar tras un tiro libre, pero un offside de uno de sus compañeros que quiso intervenir antes hizo que también le anularan su conquista.

Formaciones

Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández; João Pedro, Pedro, Neto; Liam Delap. DT: Enzo Maresca.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Dani Olmo, Eric García, Fermín López; Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal. DT: Hans-Dieter Flick.

Estadio: Stamford Bridge.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

La previa

El duelo entre ambos puede ser fundamental para meterse entre los ocho mejores que se meten directamente en octavos: Barcelona ocupa actualmente la undécima posición con 7 puntos después de dos triunfos, un empate y una derrota, mientras que Chelsea figura de inmediato por debajo, ambos con igual puntaje. Fernández, que viene de marcar el fin de semana ante Burnley por Premier League, repite titularidad, en tanto que Garnacho vuelve al once después de que el entrenador Enzo Maresca lo llevara al banco y no viera minutos.

Respecto de la última fecha de ambos en el certamen, el Chelsea viene de empatar con el Qarabag 2-2 como visitante, resultado que tuvo un tanto de Garnacho, mientras que Barcelona viene de igualar 3-3 en Bélgica frente al Brujas y, con los resultados que se dieron en la fecha 4, salió de la zona de clasificación directa en la fase liga de la Champions.