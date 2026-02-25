Tras votar a favor de la reforma laboral, amenazaron de muerte a la diputada Karina Maureira

Tras votar a favor de la reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso de la Nación, la diputada nacional de La Neuquinidad, Karina Maureira denunció que fue amenazada de muerte. Dijo que recibió mensajes violentos. De acuerdo a lo que reconstruyó el medio La Mañana Neuquén, un hombre le habría dicho que “la prendería fuego” si la encontraba en la ciudad y “te voy a hacer mierda”.



El Ministerio Público Fiscal (MPF) llevó adelante un allanamiento e identificó a una persona en el marco de la investigación.



El procedimiento se realizó el domingo pasado por la mañana, por pedido del fiscal del caso Diego Azcárate, con la intervención de la Policía y la autorización del juez de garantías Marco Lupica Cristo.



Durante el operativo, realizado en una vivienda del barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén, se secuestró un teléfono celular y se demoró a un varón.



A esta persona, por ser sospechosa, el MPF le impuso la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto o acercamiento con la denunciante. Y, tras notificarlo de las medidas y de la investigación en curso, se dispuso su libertad.



La denuncia fue presentada el pasado 20 de febrero por Maureira a través de un correo electrónico enviado a la fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, que dirige el fiscal Azcárate.



A instancias del trabajo conjunto entre el MPF, el Departamento de Delitos contra la Propiedad y la DAFI de la Policía, se logró identificar al presunto autor de las amenazas, que fueron materializadas a través de la red social Facebook, según se especificó en la denuncia.



Tras el análisis de la información contenida en el dispositivo secuestrado, el MPF definirá el avance de la investigación.



