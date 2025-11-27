Italia se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub-17 tras superar a Brasil por penales, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario en la Aspire Zone de Qatar. El conjunto europeo aprovechó su eficacia desde los doce pasos y cerró un torneo en el que fue de menor a mayor, mientras que la Canarinha debió conformarse con el cuarto lugar.

Brasil había empezado mejor y casi abrió el marcador a los 11 minutos con un remate de Ruan Pablo que salió apenas desviado. Sin embargo, el trámite cambió por completo a los 14, cuando Vitão recibió la segunda amarilla por una entrada a destiempo y dejó a su equipo con uno menos durante prácticamente todo el partido.

Con la superioridad numérica, Italia adelantó líneas y encontró espacios para llegar con más claridad. A los 33, Valerio Maccaroni dispuso de una ocasión nítida, pero su definición se fue por encima del travesaño. Minutos después, Antonio Arena tuvo otra chance en el área chica, aunque João Lucio reaccionó a tiempo y mantuvo el cero.

En el complemento, Brasil resistió como pudo y llegó a asustar con una jugada insólita: Dell, apodado el “Haaland do Sertão”, conectó un cabezazo que tenía destino de gol, pero su compañero Felipe Morais empujó la pelota desde una posición adelantada y anuló el 1-0 involuntariamente.

El 0-0 se sostuvo hasta el final, con Italia manejando la pelota y Brasil aguantando con orden a pesar de la desventaja numérica. La definición desde el punto penal sentenció la historia: la Azzurrina convirtió cuatro de sus remates y aprovechó dos fallos brasileños para sellar el 4-2 definitivo y subirse al podio del Mundial.