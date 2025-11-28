En la previa del duelo ante Boca, Argentinos Juniors tiene a tres de sus tres arqueros afectados por lesiones, por lo que en el encuentro del domingo por los cuartos de final del Torneo Clausura podría darse el inesperado debut de Agustín Mangiaut, de 21 años, que fue apartado de la concentración de la Reserva, que está en semifinales de la Copa Proyección, para estar disponible en caso de que Gonzalo Siri no llegue en condiciones.

El tercer arquero, quien tomó la posta en los últimos cuatro encuentros por las lesiones de Diego Rodríguez (rotura ligamentaria) y Sergio Chiquito Romero (desgarro), terminó el duelo de octavos de final contra Vélez con molestias en la cadera y su recuperación no fue la esperada, por lo que su disponibilidad para el choque con Boca en La Bombonera es una incógnita y le abre la chance a un Mangiaut que en Reserva ha disputado 10 partidos en la temporada, recibió 10 goles y mantuvo su valla invicta en tres ocasiones.

Fue un final de semestre totalmente negativo para Argentinos en materia de arqueros: el Ruso Rodríguez sufrió en la fecha 12 del torneo la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante el partido contra Defensa y Justicia. Para cubrir su baja, el club incorporó a Romero, quien dejó Boca para sumarse al Bicho. No obstante, Chiquito se lesionó luego de la final perdida de Copa Argentina, y aunque inicialmente se pensó en una sobrecarga, los estudios confirmaron un desgarro y el ex arquero de la Selección Argentina aún continúa en recuperación.

El entrenador Nicolás Diez manifestó igualmente que la intención es aguardar hasta último momento por la recuperación de Siri, pero Mangiaut será el reemplazante si el arquero no mejora. El santafesino de 21 años hizo todas las inferiores en Argentinos y tiene contrato hasta 2029. Dentro de este caótico contexto con los guardametas, podría dársele la chance de un tan soñado como sorpresivo debut nada menos que ante Boca en La Bombonera.