El fin de semana Sprint en Qatar no da respiro, y Franco Colapinto lo sabe mejor que nadie. En el único entrenamiento del Gran Premio, el piloto argentino vivió una sesión para el olvido: terminó último (20°) en Lusail después de despistarse cuando intentaba cerrar su primera vuelta rápida. Un golpe duro en un formato donde cada minuto de pista vale oro.

El joven de Alpine había comenzado la práctica con gomas duras, marcando un discreto 1:23.529 mientras preparaba el ataque con neumáticos blandos. Pero el plan quedó hecho trizas en cuestión de segundos: una salida de pista lo dejó con el auto dañado y sin posibilidad de seguir. Desde el equipo le avisaron que no había margen para volver a rodar. Resultado: cero vueltas rápidas y un arranque cuesta arriba.

La referencia del día la puso Oscar Piastri con un sólido 1:20.929, escoltado por Lando Norris en otro uno-dos de McLaren que reafirma su dominio en la temporada 2025. Fernando Alonso, siempre vigente, se metió tercero con un Aston Martin que sorprendió por ritmo. Max Verstappen quedó sexto, gestionando un viernes raro y condicionado por el formato Sprint.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto, tampoco tuvo una jornada ideal: terminó 18° con 1:22.424 y evidenció que Alpine no encontró ritmo en las primeras vueltas bajo el calor qatarí.

Un circuito exigente y sin margen

El Circuito Internacional de Lusail, nacido para el MotoGP y recién adoptado por la F1 en 2021, exige precisión absoluta. Sus curvas rápidas, su desgaste brutal de neumáticos y el viento del desierto convierten cada error en un castigo inmediato. En un fin de semana comprimido, con clasificación Sprint a la vuelta de la esquina, no hay tiempo para lamentos.

Colapinto deberá acelerar el borrón y cuenta nueva. Con el auto revisado, una pista que cambia minuto a minuto y la obligación de remontar, el argentino se juega todo en un sábado que puede redefinir su paso por Qatar.