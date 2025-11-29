La previa de la final de la Copa Libertadores en Lima quedó marcada por una tragedia que golpeó al mundo del fútbol. A pocas horas del duelo entre Palmeiras y Flamengo, un hincha del Verdao murió tras sufrir un grave accidente mientras se trasladaba en un autobús turístico junto a otros simpatizantes del club paulista.

Palmeiras confirmó la noticia mediante un comunicado oficial, en el que lamentó el fallecimiento de Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien había viajado a Perú para alentar al equipo en la definición del certamen continental. Según indicaron las autoridades locales, el aficionado sufrió un impacto fatal en la cabeza mientras se encontraba en la parte superior del vehículo.

La información fue ampliada por medios peruanos. Carlos Navarro, director médico de la Clínica Maison de Santé de Chorrillos, explicó que el hincha “llegó trasladado por una ambulancia de la Policía con un trauma encefálico severo secundario a un golpe producido en la parte superior de un bus turístico”. Pese a la atención inmediata, los médicos constataron su fallecimiento al ingresar a la Unidad de Trauma Shock.

El comunicado del club, difundido en redes sociales, expresó: “El Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la Conmebol Libertadores. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos en este momento de dolor y tristeza”.

La final entre Palmeiras y Flamengo seguirá su curso, aunque marcada por esta dolorosa noticia que sacudió a todos los hinchas que viajaron a la capital peruana y al ambiente futbolero sudamericano.

El triste antecedente en Argentina

Esta tragedia recuerda a un caso similar en 2018, cuando cuatro hinchas de Boca provenientes de Rawson murieron en un accidente de auto cuando se dirigían rumbo a la Bombonera para presenciar la primera final de la Libertadores ante River. Un quinto pasajero había quedado herido y hospitalizado.

"Recién me acaban de informar de un accidente de tránsito que hubo en Cañuelas de cinco hinchas de Boca. Uno es el hijo del presidente de la peña de Rawson", expresó el secretario general en aquel entonces del club, Christian Gribaudo, mientras brindaba una conferencia ante los medios en la Bombonera.

Las víctimas fueron Malcom Viton, Sebastián Berra, César Ezequiel Jones y Franco Guido Silvestri (hijo de Carlos Silvestri, presidente de la peña de Boca en Trelew). Además, Luciano Virgili es el único sobreviviente.