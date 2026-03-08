Enrique Plantey, el neuquino que busca hacer historia en Milano 2026

El neuquino Enrique Plantey es uno de los atletas de Argentina que ya compite en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 en la modalidad Ski Alpino.

Es uno de los principales referentes de este deporte en nuestro país luego de que en Beijing 2022 logró dos diplomas paralímpicos y se quedara a pocos segundos de conseguir una medalla histórica para Argentina.

Plantey es atleta paralímpico desde Sochi 2014 y no ha faltado a ninguna edición de la máxima cita paralímpica invernal desde entonces. Sin embargo, a los 43 años reconoció que en Milano Cortina 2026 podría vivir sus última participación en los juegos.

"Para mí es un privilegio. Es realmente único estar acá. Siento que son mis últimos Juegos Paralímpicos, lo estoy disfrutando de esa manera. Siento realmente que puedo pelear por una medalla, sobre todo en las pruebas más técnicas, en un eslalon gigante o un supergigante también. Siento que puedo andar fuerte y bueno, disfrutarlo, disfrutar como si fueran mis últimos Juegos, que muy probablemente serán", dijo en entrevista con Olympics.com, sitio dedicado al certamen.

El atleta argentino explicó por qué considera que Milano Cortina 2026 puede ser su despedida: "Siempre digo lo mismo. Terminan unos Juegos y digo va a ser el último, y empiezo de nuevo cuatro años más de trabajo. Lo disfruto mucho, este momento por lo que voy a frenar es porque quiero tener una vida distinta, formar una familia y una casa y estar un poco estable. Se está mucho tiempo fuera de su casa y se entrena mucho tiempo, entonces esa es la parte difícil, pero muy linda", comentó Plantey.

En la previa de la competencia en Italia, así fue presentado

El trabajo fuera del deporte que sostuvo la carrera de Enrique Plantey

El neuquino contó cómo un trabajo fuera del deporte le ayudó a sostener una carrera deportiva que, con Milano Cortina 2026, tendrá cinco participaciones en Juegos Paralímpicos de Invierno. En la del sábado, en el inicio de los XIV edición, no pudo finalizar la prueba de descenso de Ski Alpino.

Comentó que "tengo una empresa de bicicletas llamada 3Pi Mobility, es una bicicleta pensada para usuarios con discapacidad que utilizan silla de ruedas. Además soy abogado, así que trabajo en el sistema de justicia en Argentina y en realidad no tengo clientes, porque trabajo para el gobierno. Y cuando no estoy esquiando, estoy en la oficina con traje y corbata. Es curioso, porque cuando vuelvo a mi país cambia mucho mi vida. Tener estas dos vidas es lo que me permite seguir durante tanto tiempo, porque siempre tengo estas dos experiencias", contó. Y agregó que "la mayor enseñanza que me dio el deporte fue que hay que estar siempre en equilibrio. Hay que tener un balance. Amigos, viajes, la novia y ser muy disciplinado con el deporte, pero siempre con balance. Y también en el trabajo, tener una rutina, ir a la oficina, mucho tráfico y después estar entrenando en las Dolomitas o en alguna parte de Europa. También es parte del equilibrio", confesó.

Su madre, "un pilar" para Enrique Plantey

Finalmente, Enrique Plantey detalló el impacto que tuvo su mamá en su trayectoria deportiva y cómo lo ayudó para practicar Para esquí alpino: "Cuando tuve un accidente a los 11 años, ahí murieron mi padre y uno de mis hermanos, y nosotros somos cinco hijos".

"Mi madre, una mujer muy alegre y muy fuerte, siguió adelante con toda la familia; es como un pilar muy grande para nosotros. También fue quien me animó a esquiar. No es una mujer deportista, pero cuando tuvo la posibilidad de comprarme mi primera silla, me dijo: 'Si la vas a usar, te la compro. Te compro tu monosquí'".

"Y sí, por supuesto que fue un apoyo todo el tiempo para que siguiera mejorando. Ella fue la persona que me ayudó en mis primeros viajes, a ir a Estados Unidos, al extranjero, y a empezar otra vez con el deporte. Ella es mi mejor patrocinadora. Ahora ya no, porque tengo mi trabajo, pero cuando estaba empezando, por supuesto", añadió.

Lo que le resta al neuquino Enrique Plantey en Milano-Cortina 2026

Super-G: lunes 9 de marzo (5.30 hora argentina)

Combinada Alpina: martes 10 de marzo (5.00 hora de argentina)

Slalom Gigante: viernes 13 de marzo (5.00 hora de argentina)

Slalom: domingo 15 de marzo (5.00 hora de argentina)

Con su participación en Milano-Cortina 2026, Plantey vuelve a representar al país en el máximo escenario del deporte paralímpico de invierno, con la expectativa de repetir ó superar su histórica actuación anterior.

Plantey en la previa al comienzo de los JJOO