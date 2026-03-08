Por el momento, la Finalísima entre Argentina y España sigue programada para el 27 de marzo en Qatar, pero este lunes habrá una reunión clave para resolver en torno a una suspensión definitiva o un cambio de sede como consecuencia de los conflictos bélicos que se viven en Oriente Medio desde hace un par de semanas.

El fin de semana, el país anfitrión volvió a abrir parcialmente su espacio aéreo, lo que puede tomarse como una mejora de la situación, pero ni desde las AFA, ni desde la Federación Española, están dispuestos a poner en riesgo a sus figuras en una situación semejante.

Ante este panorama, Portugal e Italia ya alzaron la mano para quedarse con la opción. Sin embargo, para que ello suceda, los árabes deberían liberar los derechos por los que abonaron una cuantiosa suma de dinero.

El duelo Lionel Messi-Lamine Yamal despierta el interés del mundo, por lo que se vive en estos momentos en aquel lugar del mundo excede cualquier cuestión deportiva.

Estadios

Si FIFA logra trasladar el partido a Portugal, el estadio propuesto es Da Luz de la ciudad de Lisboa, que pertenece al Benfica.

Estadio Da Luz, la casa del Benfica, listo para recibir a España y Argentina.

La otra opción que ya tiene la Finalísima, si es que muda definitivamente para Italia, es el mítico estadio Olímpico de Roma, donde no sólo juega de la Loba, sino también Lazzio.

Olímpico de Roma, la alternativa italiana para mudar la Finalísima entre Argentina y España el 27 de marzo.

Por el momento, Lionel Scaloni se ha mantenido en silencio respecto a toda esta situación. Nunca se mostró eufórico por la chance de cruzar al campeón de Europa a tan poco del Mundial, mucho menos en un escenario de semejante envergadura.