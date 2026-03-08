A días de la posición oficial de River de dejar de participar en las reuniones de Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, hubo una respuesta del presidente Claudio "Chiqui" Tapia, que rompió el silencio sobre este tema anoche en Córdoba, tras un evento de directivos del Interior del país. En una rueda de prensa improvisada, el mandatario recordó que cuando asumió en marzo de 2017, cinco equipos, entre ellos el Millonario y San Lorenzo, no formaban parte de las decisiones que se tomaban desde AFA.

Al ser consultado por la decisión de River y la posibilidad de que otros clubes se sumen a esta postura, como ya lo hizo antes Estudiantes de La Plata que ya no participa, Tapia respondió con ironía: “Ah, ¿son más? No sabía”. Al repreguntársele sobre el tema, la máxima autoridad del fútbol argentino recordó que el conjunto de Núñez no era parte del Comité Ejecutivo, así como San Lorenzo y otros tres equipos.

Además, aprovechó para defender la estructura del fútbol argentino: “Nos propusimos que el fútbol sea federal, estar al lado de cada uno de los clubes que lo necesitaran, que el federalismo le diera la posibilidad a todos. Por eso tenemos un torneo de 30 equipos, una Primera Nacional con 36 equipos, porque defendemos el federalismo. Por eso tenemos la Copa País, para que todas las provincias del interior se vean representadas”, dijo.

El comunicado oficial difundido por River días atrás expresó el descontento con el funcionamiento del Comité Ejecutivo: “River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo”, fue parte de lo expresado por el club de Núñez.

Tapia y una semana en la mira

Este fin de semana no se disputaron partidos en ninguna categoría del fútbol argentino debido al paro llevado a cabo por AFA y respaldado por los clubes. La medida de fuerza se realizó en protesta por la acusación de evasión impositiva que enfrentan tanto Tapia como Pablo Toviggino, el tesorero de la institución, entre otros dirigentes. Esta aparición pública del mandatario se dio en medio del laberinto judicial que atraviesa y en la víspera de su citación a una indagatoria, el próximo 12 de marzo.

La causa que generó que los clubes decidieran el paro se inició el 12 de diciembre pasado tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusó a la AFA de descontar tributos a terceros y omitir su depósito al fisco dentro del plazo legal de 30 días. La maniobra bajo investigación comprende 69 hechos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.