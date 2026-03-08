¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 08 de Marzo, Neuquén, Argentina
GOLES ARGENTINOS EN EL MUNDO

El ex Colón Santiago Pierotti volvió al gol en un partido clave del Lecce

El ex jugador "Sabalero" anotó tras más de un año ante Cremonese

Por Hugo Alejandro Amaolo

Por Hugo Alejandro Amaolo
Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 18:16
El ex Colón de Santa Fe Santiago Pierotti volvió al gol y fue elegido como la figura de la cancha

Por la mínima diferencia, 2 a 1, Lecce le ganó este domingo a Cremonese el partido correspondiente a la fecha 28 (vigesimooctava) de la Serie A del fútbol italiano 

El equipo a la postre ganador mostró su dominio al conseguir una ventaja de 2 a 0, con un gol de cabeza y otro de penal. El argentino Santiago Pierotti convirtió a los 22 minutos del primer tiempo, mientras que Nikola Stulic hizo más grande la diferencia en el minuto 37 de la misma mitad.

El tanto marcado por el ex Colón de Santa Fe

Cremonese logró descontar con Federico Bonazzoli gracias a una jugada (1 minuto de la segunda etapa). Con todo, el tiempo disponible no fue suficiente para acercarse en el marcador.

El desempeño del ex jugador de Colón de Santa fe Santiago Pierotti lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Lecce mostró su mejor nivel al marcar un gol, tras más un año sin convertir.

En la siguiente jornada Lecce se enfrentará de visitante ante Napoli y Cremonese disputará el juego de local frente a Fiorentina. Con este resultado, el anfitrión acumula 27 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo sexto puesto. Por su parte, la visita suma 24 unidades y se ubica en el décimo octavo lugar.

