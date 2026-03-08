Por la mínima diferencia, 2 a 1, Lecce le ganó este domingo a Cremonese el partido correspondiente a la fecha 28 (vigesimooctava) de la Serie A del fútbol italiano

El equipo a la postre ganador mostró su dominio al conseguir una ventaja de 2 a 0, con un gol de cabeza y otro de penal. El argentino Santiago Pierotti convirtió a los 22 minutos del primer tiempo, mientras que Nikola Stulic hizo más grande la diferencia en el minuto 37 de la misma mitad.

El tanto marcado por el ex Colón de Santa Fe

Cremonese logró descontar con Federico Bonazzoli gracias a una jugada (1 minuto de la segunda etapa). Con todo, el tiempo disponible no fue suficiente para acercarse en el marcador.

El desempeño del ex jugador de Colón de Santa fe Santiago Pierotti lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Lecce mostró su mejor nivel al marcar un gol, tras más un año sin convertir.

En la siguiente jornada Lecce se enfrentará de visitante ante Napoli y Cremonese disputará el juego de local frente a Fiorentina. Con este resultado, el anfitrión acumula 27 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo sexto puesto. Por su parte, la visita suma 24 unidades y se ubica en el décimo octavo lugar.